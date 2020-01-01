Santi Cazorla, Xavi'nin takımı Al-Sadd'da

Xavi'nin çalıştırdığı Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Sadd, İspanyol futbolcu Santi Cazorla'yı renklerine bağladı.

Al Sadd'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İspanyol temsilcisi ile sözleşmesi sona eren Cazorla ile anlaşma sağlandığı ve 35 yaşındaki oyuncunun Doha'ya gelerek takıma katılacağı kaydedildi.

Cazorla, profesyonel kariyerinde Villarreal'in yanı sıra Recreativo de Huelva, Malaga ve 2012-18 yıllarında İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'da forma giydi.

Cazorla'nın yeni takımı Al Sadd'ı Xavi Hernandez çalıştırıyor.