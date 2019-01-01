Şanlıurfa'daki kız futbol takımı, gol yemeden namağlup şampiyon oldu

Şanlıurfa'da bir okulda kurulan kızlar futbol takımı, kalesinde hiç gol görmeden bölge şampiyonu olarak,Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi kırsalındaki bir okulda kurulan yıldız kızlar futbol takımı, kalesinde hiç gol görmeden bölge şampiyonu olarak Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Bozova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün desteğiyle, kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Kılıçöeren Ortaokulu'nda eğitim gören futbola yetenekli kız öğrencilerden bir futbol takımı kuruldu.

Beden eğitimi öğretmeni İbrahim Yapıcı koordinesinde derslerinin yanı sıra antrenmanlarını da aksatmayan kızlar, haftada 3 gün, köylerine 10 kilometre mesafede bulunan Yaylak İmam Hatip Lisesi sahasında idmanlarını sürdürüyor.

Kızlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen 2018-2019 Okul Sporları Futbol Yıldız Kızlar Bölge Turnuvası'nda önce ilçe, ardından bölge müsabakalarında gol yemeden namağlup şampiyon olarak Türkiye finallerinde oynama hakkı kazandı.

Başarılarıyla dikkati çeken kızlar, artan motivasyonlarıyla haftanın her günü, 29 Nisan'da Sivas'ta gerçekleştirilecek Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak için yağmur çamur demeden antrenman yapıyor.

Namağlup kızlar, Türkiye şampiyonu olarak başarılarına yenilerini eklemenin mücadelesini veriyor.

"Sporun yaygınlaştırılmasından yanayız"

Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızların başarısıyla gurur duyduklarını söyledi. Bu başarıda öğretmenlerin ve ailelerin katkısının büyük olduğunu vurgulayan Göker, çocuklara desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Göker, gençlere fırsat tanındığında başarının gecikmediğini belirterek şöyle devam etti:

"Kızlarımız hem ilimizi hem ilçemizi temsil ediyor. Hem namağlup hem de gol yemeden bölge şampiyonu olan takımımız, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Çocuklarımızı ve beden eğitimi öğretmenimizi tebrik ediyorum. Bu aşamaya kolay gelmedik. Sporun yaygınlaştırılması için genç nüfusun ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. 'Bozova sporla tanışıyor, yarının şampiyonlarını hazırlıyor' projesini yürütüyoruz. Bu projenin sonucunda yaklaşık 3 bin 500 çocuğumuza spor malzemesi dağıttık. Değişik yerlerde spor tesisleri yaptık; bu bize kano, futbol, voleybol, basketbol gibi branşlarda çeşitli başarılar kazandırdı. Bu başarı da onların bir halkasıdır."

"Gelen topun üstüne atlıyorum"

Takımın kalecisi Hacire İnce de 3 yıldır futbola ilgi duyduğunu söyledi. Turnuvaları başarılı şekilde geride bırakmanın mutluluğunu yaşadığını belirten İnce, "Şu ana kadar turnuvalarda gol yemedim. Top gelirken biraz korkuyorum ama bu korkumu gün geçtikçe daha çok yeniyorum. Toplar gelince artık daha fazla üstüne atlıyorum. Elle ve ayakla çelmeye çalışıyorum." dedi.

"13 kez fileleri havalandırdım"

Takımın forveti Derya Bayram, tüm maçları kazanmanın motivasyonlarını artırdığını ifade etti. Namağlup serilerini sürdürmelerinde, kazandıkça daha fazla hırslı olmalarının etkili olduğunu anlatan Bayram, "Toplamda 30 gol attık. Ben de 13 kez fileleri havalandırdım. Hedefimiz, Türkiye şampiyonluğu. Futbolun sadece erkeklerin oyunu olmadığını kanıtlayıp kızların da iyi oynadığını gösteriyoruz." diye konuştu.

"Çok çalışıyoruz"

Beden eğitimi öğretmeni İbrahim Yapıcı da 6 yıldır köylerde öğretmen olarak görev yaptığını dile getirdi. Kızların yeteneklerini sahaya iyi yansıttığını vurgulayan Yapıcı, "İlk etapta ilçemizdeki maçları kazandık. İldeki tüm maçlarımızı da aldık. En son bölge finali için Diyarbakır'da müsabakalara katıldık. Şu ana kadar tüm maçlarımızı gol yemeden kazanarak bölge şampiyonu olduk. 29 Nisan'da da Sivas'ta Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık, orada da başarılı olmak için çok çalışıyoruz." sözlerine yer verdi.