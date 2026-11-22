Sakatlığı nedeniyle hâlâ forma giyemeyen Barcelona'nın orta saha yıldızı Rodri, Villarreal maçında yedek kulübesinden takım arkadaşı Eric Garcia'ya talimatlar verdi ve maç öncesinde soyunma odası tünelinde liderlik rolüne büründü.

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Konuyla ilgili haber yapan Sport gazetesi, bu sahnenin sosyal medyanın gündemine oturmasının uzun sürmediğini aktardı.

Barcelona ile Villarreal arasındaki maçın bir anında, Katalan ekibi 0-2 gerideyken Rodri, takım arkadaşı Eric Garcia'yı yanına çağırdı ve sanki teknik ekipte antrenörlük görevini üstlenen isimlerden biriymiş gibi ona talimatlar verdi.

Şık siyah takım elbisesiyle görünümü ve Guardiola'nın tarzını andıran el kol hareketleri, göz teması ve kararlılık içeren tavırları, sanki gelecekten bir sahne izliyormuşuz izlenimi bıraktı.

Sport şu ifadelere yer verdi: "Sanki herkes kaçınılmaz bir şeyin vücut bulmuş hâlini izliyordu: Rodri kramponlarını asmaya karar verdiğinde teknik direktör olacak ve özel teknik direktörlerden biri olacak."

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Barcelona yedek kulübesindeki kimse bu durumu yadırgamış görünmedi; Rodri'nin talimatlarını son derece doğal karşılayan Eric Garcia da şaşırmadı. İşin gerçeği, takım devre arasının ardından canlandı ve iki farklı yüzü olan bir maçta yeni bir geri dönüşe imza attı: hayal kırıklığı yaratan bir ilk yarı ve umutları yeniden yeşerten bir ikinci yarı.

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Eski Manchester City oyuncusu ayrıca sahaya çıkmadan önce sahaya açılan koridorda bazı oyuncularla konuşurken ve bazılarını motive ederken görüldü. Bunlardan biri de ilk gol pozisyonunda istemeden asist yapan, ancak ardından silkinip kendine has imzasını taşıyan bir gol atmayı başaran Fermin Lopez'di.

Teknik direktör Hans Flick maçın ardından şunları söyledi: "Rodri bizim için çok önemli ama Pedri ve Bernal gibi oyuncular harika bir iş çıkarıyor. İki gol gerideyken maçı yönetmek kolay değil."

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Rodri, kas sakatlığı nedeniyle Barcelona'da Atletico Madrid ve Villarreal karşısındaki iki maçı kaçırdı ancak saha dışındaki etkisini yitirmedi.

Birkaç gün önce Sport gazetesine röportaj veren Rodri, net bir mesaj vermişti: "Her şey için mücadele edebilmek adına seviyemizi yükseltmeli ve bunu korumalıyız."

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Takımın harika bir performans sergilediği dönemlerde bile orta saha oyuncusu, rakiplerin gol atmak için fazla bir şeye ihtiyaç duymadığı ve takımın oyunun kontrolünden yoksun olduğu konusunda uyarılarda bulunuyordu. Mesajı, Flick'in o zamana kadar yaptığı açıklamalardan daha öz eleştirel bir nitelik taşıyordu.

Alman teknik direktör, Villarreal maçı öncesindeki basın toplantısında hafif bir gülümsemeyle bu mesaja şöyle karşılık verdi: "Hepimiz seviyemizi yükseltmeliyiz, her oyuncu da bireysel olarak; buna Rodri de dahil."

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Villarreal karşısında Barcelona, aradan önce de peşinde olduğu istikrarı yine yakalayamadı. Takım bir kez daha dalgalı bir performans sergilerken Marc Bernal ön libero görevini sürdürdü.

Metropolitano'da sağ bekte görev yapan Frenkie de Jong ise bu kez stoperde Gerard Martin'in yanında forma giydi.