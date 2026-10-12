"Sanki bir çeteydiler": Messi'nin vedası skandala dönüştü, Benin Arjantin'e ateş püskürdü

Benin Milli Takımı yardımcı antrenörü Tonde Adelekun, Lionel Messi'nin Arjantin forması altındaki son maçında iki takımı karşı karşıya getiren mücadelenin ardından Arjantin Milli Takımı'nın kendi oyuncularına yaklaşımını eleştirerek büyük bir tartışma başlattı. Adelekun, Buenos Aires'teki tarihi gecede Afrika ekibinin futbolcularına yönelik "görmezden gelme" ve "saygı eksikliği" olarak nitelendirdiği tutumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Adelekun, bugün pazartesi günü paylaştığı uzun bir yazıda yolculuğun, maçın ve sonrasında yaşanan olayların detaylarını anlattı. Benin oyuncularının, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından birinin veda törenine katılmaktan büyük bir onur duyduğunu, ancak bitiş düdüğünün ardından yaşadıkları nedeniyle bu mutluluğun hayal kırıklığına dönüştüğünü vurguladı.

Yardımcı antrenör, Benin kafilesinin Arjantin'e ulaşmak için zorlu bir yolculuk yaptığını belirterek şöyle konuştu: "Paris'ten Buenos Aires'e 13 uzun saat; buna Abidjan'dan Paris'e ilk altı saati ve aradaki bekleme süresini de eklemek gerekir. Bu maçı oynamak için 3 gruba bölünmüş, tam bir günlük yolculuk."

Yolculuğun zorluğuna rağmen Adelekun, maçı "her açıdan tarihi" olarak tanımladı ve oyuncuların, 8 kez Ballon d'Or kazanan Messi'nin vedasında yer almaktan duydukları gururu dile getirdi. Ancak maçın bitiminin ardından atmosferin beklenmedik şekilde değiştiğini vurguladı.

Adelekun, "Beni şaşırtan şey, Arjantin takımının maç sonrasında takımımla her türlü iletişimi kesin ve açık bir şekilde reddetmesiydi" dedi ve el sıkışmaların hızlı ve soğuk olduğunu, Benin oyuncularının Messi'ye yaklaşma girişimlerinin ise kendi anlatımına göre güvenlik görevlilerinin sert müdahaleleriyle karşılandığını ekledi.

Benin yardımcı antrenörü, Afrika ekibinin futbolcularının Arjantinli yıldızın çevresinde bulunmasının istenmeyen bir durum gibi göründüğünü söyledi ve aynı organizasyonda yer almalarına rağmen kendilerine yapılan muameleden duyduğu şaşkınlığı ifade etti.

"Sanki ayaklanmanın ortasındaki bir çeteydiler"

Adelekun, maç sonrasında Messi için bir şeref koridoru oluşturma girişimini de hatırlattı. Birinin, Arjantinli yıldız geçerken Benin oyuncularının sıraya dizilip alkışlamasını önerdiğini, ancak güvenlik görevlilerinin bu amaçla oluşan grubu hızla dağıttığını aktardı.

Yaşanan sahneyi şöyle yorumladı: "Güvenlik görevlilerinin oluşan küçük oyuncu grubunu dağıtma hızı etkileyiciydi; sanki benim adamlarım bir ayaklanmanın ortasındaki çetelerdi!"

Yardımcı antrenörün rahatsızlığı bununla da sınırlı kalmadı. Tur atma sırasında yaşanan bir başka olaydan da söz eden Adelekun, Benin oyuncularının Messi'nin geçeceği yolda durduğunu, ancak futbolcunun kendi anlatımına göre onlara doğrudan ulaşmadan orta sahaya yöneldiğini belirtti.

Adelekun, yaşananların bu organizasyona katılmak için yolculuk yapan oyuncular açısından bir hayal kırıklığı oluşturduğunu değerlendirdi ve Messi'nin pek çok Afrikalı genç nezdinde büyük bir yere sahip olduğunu, bunun da yaşadıkları deneyimi onlar için daha acı verici hale getirdiğini ifade etti.

Benin yardımcı antrenörü mesajını, futbolda karşılıklı saygının önemine vurgu yaparak noktaladı: "Saygı karşılıklıdır ve futbolda saygı gösteririz."