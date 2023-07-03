Sandro Tonali en pahalı İtalyan oyuncu olarak Newcastle United'a transfer oldu

Newcastle United, Milan'dan transfer ettiği Sandro Tonali'yi en pahalı İtalyan oyuncu yaparak tarihe geçirdi.

Tonali, St James' Park'a geldi

2028'e kadar Newcastle'da

İki yılın ardından Milan'a veda etti

NE OLDU? Yeni sezonda tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Newcastle United, Milan'dan Sandro Tonali'yi kadrosuna kattı. Premier Lig ekibi, İtalyan oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalarken Milan'a 70 milyon euro ödedi.

NE SÖYLENDİ? 23 yaşındaki Sandro Tonali şunları söyledi: "Bu şansı verdikleri için Newcastle United'a teşekkür ederim. Sahada her şeyimi vererek bu güvenlerinin karşılığını vermek istiyorum. St. James Park'ta oynamak için sabırsızlanıyorum."

BÜYÜK RESİM: 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Newcastle United'a transfer olarak İtalyan futbol tarihine geçti. Sandro Tonali en yüksek bonservis bedeli ödenen İtalyan oyuncu oldu.

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