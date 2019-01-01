Sancho, asistleriyle Messi ve Hazard'ı geride bıraktı

Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki futbolcusu Jadon Sancho, asist konusunda Avrupa'nın zirvesinde.

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında ilk sıralarda gösterilen ve Eden Hazard, 'un 19 yaşındaki İngiliz futbolcusu Jadon Sancho'nun gerisinde kaldı.

2018-19 sezonunun başından beri, Avrupa'nın 5 büyük liginde, Sancho'dan daha fazla asist yapan bir futbolcu olmadı. Geçtiğimiz sezon 14 asistle takım arkadaşlarını golle buluşturan Sancho, İngiltere Milli Takımı ile bu sezon 3 asist daha yaparak 17 asiste ulaştı.

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Futbolcu Takım Asist (2018-19 sezonundan beri) Jadon Sancho Borussia Dortmund 17 Eden Hazard / 15 Ryan Fraser 15 Joshua Kimmich 14 Lionel Messi 13

Aynı süre zarfında Belçikalı futbolcu Eden Hazard, geçtiğimiz sezon Chelsea forması ile 15 asist yaptı. Bournemouth'tan Ryan Fraser, Hazard ile aynı sayıya ulaştı. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi ise Bayern Münihli Joshua Kimmich'in 1 asist gerisinde 13 asiste imza attı.

2017 yazında 'den Borussia Dortmund'a transfer olan Sancho, o günden beri "gelecek vadeden genç" ünvanının yerine "birinci sınıf yetenek" olarak anılmaya başlandı. Sancho, 18 yaşına girdikten 27 gün sonra, 2017-18 sezonunun 31. haftasında karşısında alınan 4-0'lık galibiyette 'daki ilk golünü atıp 2 de asist yapmıştı.

Sarı siyahlı ekiple 75 resmi karşılaşmada görev alan Sancho, toplamda 21 kez ağları havalandırmasının yanı sıra 25 de asist yapmayı başardı.