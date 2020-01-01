Sancho: Adalet için savaşmalıyız

ABD'de polis tarafından katledilen George Floyd'u anan Jadon Sancho, profesyonel kariyerindeki ilk hat-trick'i buruk bir sevinç olarak tanımladı.

'un Paderborn'u 6-1 yendiği maçta profesyonel kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Jadon Sancho, yaşadığı sevinci 'buruk' olarak tanımladı.

'da 'i kovalayan Dortmund, zayıf rakibini rahat geçerken Sancho attığı ilk golün ardından "George Floyd için adalet" yazılı tişörtünü kameralara gösterdi. Siyahi bir Amerikalı olan Floyd, 'nin Minneapolis kentinde polis tarafından katledilirken, cinayetin görüntüleri ülke çapında büyük gösterilerin düzenlenmesine yol açtı.

Maçın ardından Twitter hesabından duygularını paylaşan 20 yaşındaki futbolcu "Profesyonel futbolculuk yaşamımdaki ilk hat-trick. Benim için buruk bir sevinç çünkü şu an dünyada çok daha önemli şeyler oluyor. Bunları görmezden gelmemeli ve değişim için çabalamalıyız. Bir araya gelmeli ve adalet için savaşmalıyız. Birlikte daha güçlüyüz. #GeorgeİçinAdalet" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Sancho, aynı zamanda, Bundesliga tarihinde bir sezonda 30 gole ulaşan en genç futbolcu olma unvanını da eline geçirdi.