Samuel Eto'o: Mohamed Salah, Barcelona'ya gitmeli

Real Madrid ve Barcelona'da forma giymiş Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'a transfer önerisinde bulundu.

Kariyerinde , , , ve gibi takımların yanı sıra ve forması da giyen Samuel Eto'o, BBC'ye konuştu.

Transfer döneminde Barcelona ve Real Madrid ile adı sıkça anılan ve 'ın yıldızı Salah ile ilgili düşüncelerini dile getiren Eto'o, transfer önerisinde bulundu.

"Real Madrid, Afrika dışına çıkmamı sağladı ancak Barcelona'nın oyun stili tam Salah'a göre. Barcelona onun için çok daha iyi bir tercih olur. Dünyanın en iyi ligi olan İspanya'da oynama şansı olacaksa Barcelona'ya gitmeli. Mo, dünyanın en iyi futbolcularından biri olmak için her türlü özelliğe sahip."

'un da ilgilendiği 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Liverpool forması ile 2017'den beri 104 maçta forma giydi. 71 kez ağları havalandırırken 29 asist yapan Mo, 2018-19 sezonunda Kırmızılar ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.