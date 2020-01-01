Barcelona

Samuel Eto'o: Messi, 70 yaşına kadar oynamalı

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Lionel Messi Samuel Eto'o Barcelona
Getty Images
Efsane futbolcu Samuel Eto'o, eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin çok uzun yıllar daha futbol oynaması gerektiğini söyledi.

Barcelona'nın unutulmaz golcülerinden Samuel Eto'o, eski takım arkadaşı Lionel Messi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Marca'ya yaptığı açıklamada Messi'yi "tüm zamanların en iyi futbolcusu" olarak nitelendiren Eto'o, Barcelona yönetiminin Arjantinli yıldızla en iyi uyumu sağlayacak futbolcuları transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Eto'o, Katalan ekibinin dünyadaki tüm kulüplerin kadrosunda görmek isteyeceği Messi'yi desteklemesi gerektiğini dile getirirken, "Futboldan daha fazla keyif almamız için 70 yaşına kadar oynamalı." ifadelerini kullandı.

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    2004 yılında transfer olduğu Barcelona'da beş sezon forma giyen Kamerunlu eski futbolcu, kariyerinin ilerleyen yıllarında Antalyaspor ve Konyaspor formalarıyla Türkiye'de top koşturdu.

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