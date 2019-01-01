Samuel Eto'o: Guardiola'nın kişiliğini sevmiyorum

Samuel Eto'o, Barcelona'da birlikte çalıştığı Pep Guardiola hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de ve formaları giyen Samuel Eto'o, teknik direktör Pep Guardiola'nın profesyonelliğinden şüphe etmediğini ancak profesyonel kariyerinde daha ilerisine gidemediğini dile getirdi.

Eto'o, 'da birlikte çalıştığı Guardiola hakkında, "Onun kişiliğini değil ancak hocalığını seviyorum. Futbol oynamayı ondan öğrendim. Futbolu herkesten daha iyi yorumluyor. O en iyisi ancak tabii ki maç kaybedecektir" şeklinde konuştu.

Kamerunlu futbolcu, 'de birlikte çalıştığı Jose Mourinho için ise, "Beni bir ay boyunca yedek bıraktı ve ben sakatken antrenman yaptırdı. Kafasında beni kendi oyuncusu yapmak vardı. Ofisinde onunla bir görüşme gerçekleştirdim. Benden istediği şey en iyi seviyeme dönmemdi. Ve döndüm. Her şeyi kazandık. 11 savaşçıdan oluşan bir ekibimiz vardı" ifadelerini kullandı.

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"Eğer tek bir teknik direktörle çalışma hakkım olsaydı bu şüphesiz Luis Aragones olurdu." diyen Eto'o sözlerine şöyle devam etti:

"Aragones benim hayatımı değiştirdi. Mallorca'da ofisinde konuştum ve bir futbolcu olarak hayatımı değiştirdi. Beni aradı ve 'Samuel, Mallorca'da yapabileceğin her şeyi yaptın. Artık kendi seviyen gibi büyük bir kulübe gitme vaktin geldi.' dedi. Benim görmediğim bir şekilde görüyordu. Eşsiz biriydi. Eğer teknik direktör olursam ona benzemek büyük bir onur olacaktır."

Samuel Eto'o kariyeri boyunca aralarında Şampiyonlar Ligi ve Afrika Uluslar Kupası da olmak üzere toplam 25 kupa kazandı.