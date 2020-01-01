Samuel Eto'o futbola geri dönebilir
İspanya Üçüncü Ligi'nde mücadele eden Racing Murcia, 2019 yılında emekliliğini açıklamış olan Samuel Eto'o'yu transfer etmek istiyor.
Son olarak Katar SC takımında forma giyen 39 yaşındaki başarılı oyuncu, İspanyol kulübü ile temas halinde. Sponsor desteğiyle sağlanabilecek transferin gerçekleşmesi durumunda, efsane oyuncu futbola geri dönecek.
Yüzde 50 ihtimal
Racing Murcia kulübünün başkanı Morris Pagniello, bu konu hakkında Marca gazetesine konuştu: "Takımımızın Eto'o'yu kadrosuna katma ihtimali şu anda yarı yarıya. Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde, transferi finanse edebilecek ekiplere sahibiz. Eto'o transferi önümüzdeki hafta netlik kazanacak."
Samuel Eto'o, Kamerun formasıyla atmış olduğu 49 golle, Milli Takımının en golcü oyuncusu durumunda. Efsane futbolcunun Barcelona ve Inter formalarıya toplam dört Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu bulunuyor. Uluslararası arenadaki başarılarıyla bir dönem futbola damga vurmayı başarmış olan Kamerunlu oyuncu, Afrika kıtasının en iyi futbolcularından biri olarak gösteriliyor. Samuel Eto'o ülkemizde, üç sezon Antalyaspor ve bir sezon Konyaspor forması giymişti.