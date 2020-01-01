Samuel Eto'o futbola geri dönebilir

İspanya Üçüncü Lig ekiplerinden olan Racing Murcia, Samuel Eto'o'yu kadrosuna katmaya çalışıyor.

İspanya Üçüncü Ligi'nde mücadele eden Racing Murcia, 2019 yılında emekliliğini açıklamış olan Samuel Eto'o'yu transfer etmek istiyor.

Son olarak SC takımında forma giyen 39 yaşındaki başarılı oyuncu, İspanyol kulübü ile temas halinde. Sponsor desteğiyle sağlanabilecek transferin gerçekleşmesi durumunda, efsane oyuncu futbola geri dönecek.

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Yüzde 50 ihtimal

Racing Murcia kulübünün başkanı Morris Pagniello, bu konu hakkında Marca gazetesine konuştu: "Takımımızın Eto'o'yu kadrosuna katma ihtimali şu anda yarı yarıya. ve 'nde, transferi finanse edebilecek ekiplere sahibiz. Eto'o transferi önümüzdeki hafta netlik kazanacak."

Daha fazla takım

Samuel Eto'o, Kamerun formasıyla atmış olduğu 49 golle, Milli Takımının en golcü oyuncusu durumunda. Efsane futbolcunun ve formalarıya toplam dört Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu bulunuyor. Uluslararası arenadaki başarılarıyla bir dönem futbola damga vurmayı başarmış olan Kamerunlu oyuncu, Afrika kıtasının en iyi futbolcularından biri olarak gösteriliyor. Samuel Eto'o ülkemizde, üç sezon ve bir sezon forması giymişti.

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