Samuel Eto'o, Barcelona ve Messi üzerine konuştu

2004-2009 yılları arasında Barcelona forması giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, eski günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2015-2018 sezonları arasında 'de ve formalarını giymiş, şu sıralar Qatar SC'de top koşturan tecrübeli forvet Samuel Eto'o, 'da oynadığı günler hakkında ilginç ifadeler kullandı.

38 yaşındaki Kamerunlu, BeIn Sports'a verdiği röportajında 'e transferinin, kulüp tarihinin en iyi transfer olduğunu dile getirirken 1 sene çalışma imkanı bulduğu Guardiola hakkında da şunları söyledi:

"Pep, tüm hayatını Barcelona'da geçirdi. Ama o yıllarda, takımı anlamıyordu. Bizim bulunduğumuz oyuncu grubunun hayatını yaşamıyordu. Bir gün, ona şunu dedim: 'Yanlış anlama ama Barcelona kazanacaksa, benim sayemde kazanacak; Messi sayesinde değil.' Sonuçta da benim sayemde kazandık. Bu yüzden Pep, benden özür dilemeli."

Deneyimli futbolcu, Messi'nin tarihin en iyi futbolcusu olduğunu söyledi. Ancak Eto'o'ya göre Messi, kendisinden daha sonra ortaya çıkmış bir isimdi. "Messi, sonradan ortaya çıktı. İsterseniz Xavi, Iniesta ve o dönemki diğer futbolculara sorabilirsiniz."

Barcelona'dan ayrılmasıyla ilgili de konuşan Eto'o, takımdan gitmesini isteyen kişinin Guardiola olduğunu söyledi ve ekledi: "Avukatım, kulübün beni transfer listesine koyduğunu ve bunun, Guardiola'nın isteği olduğunu söyledi. Bugün dönüp baktığım zaman, aslında tarihe geçmemi sağlayan Pep oldu. Çünkü Inter'e giderek futbol tarihinin bir parçası oldum. Kulüp tarihinin en iyi transferi oldum ve tarihe geçtim."