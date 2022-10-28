Samuel Eto'o, Barcelona'dan takım arkadaşını küçümsedi: "Thierry Henry benim seviyemde değildi"

Samuel Eto'o, Thierry Henry'nin bir futbolcu olarak kendi seviyesinde olmadığını söylüyor.

Fransız yıldız, Premier Lig tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak görülüyor

Henry ile Eto'o, Barcelona'da birlikte forma giymişlerdi

Ancak Kamerunlu, Arsenal efsanesini kendi seviyesinde görmüyor

NE OLDU? Thierry Henry, Arsenal formasıyla 376 karşılaşmada 228 gol kaydetti ve İngiliz ekibiyle iki Premier Lig, iki FA Cup kazandı. 2007'de Arsenal'dan ayrılıp Barcelona'ya transfer oldu ve Samuel Eto'o ile birlikte oynadı. O dönemlerde Camp Nou'nun en büyük yıldızlarından biri olan Samuel Eto'o, Thierry Henry'yi kendi seviyesinde görmüyor.

NE SÖYLENDİ? Foot Mercato'nun haberine göre, Samuel Eto'o şunları söyledi: "Bence o, Nicolas Anelka seviyesinde değildi. Thierry Henry iyiydi ama futbolcuları tanırım, diğer oyuncuları tercih ettim. Her halükarda Henry benim seviyemde değildi."

ETO'O İLE HENRY BİRLİKTE NE YAPTI? 2008-09 sezonunda Guardiola yönetimindeki Barcelona'da birlikte forma giyen Samuel Eto'o ile Thierry Henry, La Liga, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İspanya Süper Kupa ve İspanya Kupası kazanarak Katalan devine altın günler yaşattılar.