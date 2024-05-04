Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor, Trabzonspor'u konuk edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği Karadeniz Derbisi, beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Tribünler kapalı gişe!

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Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig’de 12 yıl sonra Samsun'da birbirlerine rakip olacak.

19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak Karadeniz Derbisi'ne iki ekibin taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.

Trabzonspor taraftarı kendilerine ayrılan bin 608 biletin tamamı günler öncesinden tüketirken, Samsunspor taraftarına ayrılan 30 bin 548 biletin de 29 bini satıldı.

Samsunspor - Trabzonspor maçı canlı izle