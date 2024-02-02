Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, çok kritik bir maça daha çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, Karadeniz'de kazanıp maç fazlasıyla liderliğe oturmayı ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

Samsun'da oynanacak karşılaşma nefesleri kesecek. Kritik randevu öncesinde Google'da kullanıcılar Samsunspor Galatasaray maçı hangi kanalda? ve Samsunspor Galatasaray maçı canlı izle aramalarını yapıyor. Tüm detayları ise goal.com/tr aktarıyor...

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Samsunspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'mda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.