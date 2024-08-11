Kartal, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi yıldızlarıyla sezonu açıyor. Samsunspor-Beşiktaş maçı canlı izle...

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu cuma akşamı oynanan Galatasaray-Hatayspor maçıyla başladı.

Son şampiyon, Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başladı.

Ardından Fenerbahçe dün akşam Kadıköy'de Adana Demirspor'u konuk etti ve Jose Mourinho'nun takımı da ezeli rakibi gibi 1-0 kazandı.

Haberin devamı aşağıda

Bu akşam ise sahneye, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek büyük bir sükse yapan Beşiktaş çıkacak.

Siyah-beyazlılar, ilk hafta mücadelesinde Samsunspor ile karşılaşacak.

Google'da binlerce kullanıcı Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Samsunspor-Beşiktaş maçı canlı izle aramalarını yaptırıyor.

Tüm detayları ise goal.com/tr bildiriyor...

Samsunspor-Beşiktaş maçı nasıl canlı izlenir?

Beşiktaş, bu akşam Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak.

Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Kanal Samsunspor-Beşiktaş 11 Ağustos Pazar 21:45 beIN SPROTS 1

SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE