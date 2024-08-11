Samsunspor-Beşiktaş maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu cuma akşamı oynanan Galatasaray-Hatayspor maçıyla başladı.
Son şampiyon, Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başladı.
Ardından Fenerbahçe dün akşam Kadıköy'de Adana Demirspor'u konuk etti ve Jose Mourinho'nun takımı da ezeli rakibi gibi 1-0 kazandı.
Bu akşam ise sahneye, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek büyük bir sükse yapan Beşiktaş çıkacak.
Siyah-beyazlılar, ilk hafta mücadelesinde Samsunspor ile karşılaşacak.
Gelecek maç
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Samsunspor-Beşiktaş maçı nasıl canlı izlenir?
Beşiktaş, bu akşam Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak.
Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Samsunspor-Beşiktaş
|11 Ağustos Pazar
|21:45
|beIN SPROTS 1