İngiltere Premier Lig'inin, İspanya Ligi "La Liga"nın çeşitli açılardan örnek alması gereken bir model olup olmadığı tartışması sürekli olarak yeniden gündeme geliyor; zira pek çok kişi, İngiliz organizasyonunun, şampiyonluk mücadelesinin çoğu zaman futbolun iki devi Real Madrid ile Barcelona arasında sıkışıp kaldığı İspanya Ligi'ne kıyasla daha rekabetçi ve daha dengeli olduğunu düşünüyor.

Bu bağlamda La Liga Başkanı Javier Tebas, Madrid'de düzenlenen ve profesyonel futbol liglerine (2026-2027) sezonunda yeni yükselen kulüplere yönelik karşılama töreninde, ligin yönetim tarzını bir kez daha övmek için fırsatı değerlendirdi; aynı zamanda Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e üstü kapalı bir eleştiri yöneltti.

Tebas, ligin yönetmeliklerine yönelik tekrarlanan saldırıya değinerek İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Tüm sistemlerimizi ve mali kurallarımızı sürekli sorgulayan kulüpler var ve Real Madrid temsilcisi bunları sorgulamak için sık sık ortaya çıktı; ancak bu sorgulama çoğu zaman kulübün içinden geçtiği sportif koşullar nedeniyle ortaya çıkıyor." Tebas, kraliyet takımının podyumlardan uzak kaldığını ve son iki yılda herhangi bir kupa kazanamadığını da belirtti.

Lig başkanı, İspanyol modelini savunmaya devam ederek İngiltere Ligi'nin mali modeline saldırdı ve mali rakamları şu sözlerle ortaya koydu: "Geçen yıl İngiltere Ligi'nin zararı 1 milyar sterline ulaştı, ondan önceki yıl da benzer zararlar oldu; öyle ki son yıllarda zararlar 10 milyar sterline vardı. Aradığımız futbol modeli buysa... Kurumların sürdürülebilirliği ve geleceklerinin güvence altına alınması her şeyin üstünde gelir; nitekim ligin şampiyonu olan Leicester City'nin sonunda nereye vardığını ve şu anda nasıl üçüncü lige düştüğünü kimse artık hatırlamıyor."

Tebas, açıklamalarını mali tabloyu düzeltmek amacıyla İngiltere hükümetinin müdahalesine işaret ederek şu sözlerle noktaladı: "Onlar kulüplerin sürdürülebilirliğini hesaba katmıyorlar; bu nedenle İngiliz hükümeti, İngiltere Ligi'ni bağımsız bir düzenleyici kurum aracılığıyla yönetmek üzere müdahale etti. Oysa biz İspanya'da mali işlerimizi kulüplerin kendisi aracılığıyla özerk bir şekilde düzenliyoruz; kesinlikle apaçık bir bozukluk olmasaydı bu adımı atmazlardı."