Birleşik Arap Emirlikleri karşısındaki finalin sonucundan bağımsız olarak, Georgios Donis kısa bir süre içinde, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçtiğinde aynı netlikte var olmayan bir soruyu gündeme getirmeyi başarmış görünüyor: Yunan teknik adam artık görevine devam etmek için yeterli donanıma sahip mi?

Körfez 27'nin finaline ulaşmak, Donis'e Suudi Arabistan'ın imajını yeniden şekillendirmesi için önemli bir fırsat verdi; bu yalnızca sonuçlar nedeniyle değil, aynı zamanda takımın turnuva boyunca sergilediği oyun tarzı nedeniyleydi. Milli takım bu turnuvada, Katar'ı penaltı atışlarıyla eleyerek finale yükselmeden önce, kalesini gole kapatarak 4 maç oynadı.

Donis geçtiğimiz Nisan ayında Fransız Hervé Renard'ın yerine görevi devraldığında, 2026 Dünya Kupası öncesinde milli takımı hazırlamak için çok sınırlı bir zamanı vardı; ardından odak noktası Körfez 27'ye kaydı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ona Temmuz 2027'ye kadar uzanan bir sözleşme verdi; bu da görevin yalnızca tek bir turnuvayla bağlantılı olmadığını yansıtıyor. Ancak Körfez Kupası'ndaki sonuçlar, Yunan teknik adama artık sürdürülebilir bir projeden söz etmek için daha geniş bir alan tanıyor; özellikle de kendisinin, milli takımın kararlarını geliştirmeye ve maçların gidişatını kontrol etmeye ihtiyaç duyduğunu bizzat vurgulamasının ardından.

Gelecek maçlar KSA Gulf Cup 14:00 UAE

Donis'e ilk yanıtı veren savunma

Körfez 27'de şu ana kadar Donis'e atfedilebilecek en belirgin unsur, savunma organizasyonu. Suudi Arabistan Milli Takımı; Kuveyt, Umman ve Irak'ı hiç gol yemeden yenerek grubunu lider tamamladı, ardından yarı finalde Katar karşısında 120 dakika boyunca kalesini gole kapalı tutarak, Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaşmadan önce turnuvanın en güçlü savunması haline geldi.

Bu rakamlar, Suudi Arabistan'ın tamamlanmış bir takım haline geldiği anlamına gelmiyor; ancak büyük ölçüde istikrara ihtiyaç duyulan tarafta net bir kimlik ortaya koyuyor.

Dikkat çeken nokta ise, Donis'in bizzat finale yükselmenin ardından hiç gol yememeyi takım oyununun ve taktiksel disiplinin bir yansıması olarak değerlendirmesi; Birleşik Arap Emirlikleri karşılaşması öncesinde ise hazırlıkların yüksek baskı, savunma organizasyonu, oyun kurma ve orta sahada topa hâkim olma üzerine yoğunlaştığını açıklaması oldu.

Dolayısıyla maçlarda ortaya çıkan şey, yalnızca birbirinden kopuk sonuçlar değil, teknik adamın milli takıma yerleştirmeye çalıştığı bir fikirler bütünüydü.

Ancak hücum tartışmayı sonuçlandırmadı

Buna karşılık, milli takımın alanları kapatan rakipler karşısında farkı yaratma kapasitesi konusunda hâlâ soru işaretleri var. Katar maçı bunun en net örneğiydi; Suudi Arabistan bazı fırsatlar yakalamasına rağmen normal süre ve uzatmalar golsüz beraberlikle sona erdi. Donis bunu kısmen yorgunluğa ve maç yoğunluğuna bağladı; özellikle de final öncesindeki açıklamalarına göre 14 gün içinde beş maç oynanmasına.

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İşte tam da burada Birleşik Arap Emirlikleri maçı, Donis için farklı bir sınav olacak; zira Yunan teknik adam, rakibin iyi bir organizasyona sahip olduğunun farkında ve bu yüzden final öncesinde konsantrasyonun, disiplinin ve talimatlara bağlılığın önemini vurguladı; küçük ayrıntıların maçı belirleyebileceğini belirtti. Eğer Suudi Arabistan, düzenli bir Birleşik Arap Emirlikleri savunması karşısında hücumda çözümler bulabilirse, bu da Donis'in milli takımla çizmeye başladığı tabloya yeni bir kanıt ekleyecek.

Final tek yargıç olmayacak

Final, Suudi Arabistan'ın şampiyonluğuyla sonuçlanmasa bile, milli takımın son maça giden yolda ortaya koyduğu performansı görmezden gelmek zor olacak.

Turnuvanın tüm maçlarında kalesini gole kapalı tutarak finale ulaşmak ve yarı finalde Katar karşısındaki maçı penaltı atışlarına kadar götürmek, Donis'e bu dönemini değerlendirmede önemli bir kredi kazandırıyor; özellikle de Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun sözleşmesini Körfez 27'yi kazanmaya bağlamaması, aksine anlaşmasının Temmuz 2027'ye kadar uzanması nedeniyle.

Ancak aynı zamanda şampiyonluk, bu değerlendirmeye daha büyük bir ivme kazandıracak; çünkü savunma işçiliğini ve taktiksel disiplini gerçek bir şampiyonluğa dönüştürecek ve Donis'e Suudi Arabistan ile ilk başarısını verecek.

Bu nedenle asıl soru, yalnızca yarın kupayı kaldırıp kaldıramayacağıyla ilgili değil, aynı zamanda Suudi Arabistan'ın bu milli takımda, Körfez 27'nin sona ermesinin ardından aynı kimlikle yoluna devam edebilecek bir takımın izlerini görüp görmediğiyle ilgili; ki bu da fiilen finalin düdüğünden sonra başlayacak bir sınav.