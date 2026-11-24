Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin kararı yalnızca şampiyonluğu Senegal'e vermekle sınırlı kalmadı. Karar, Fas'la oynanan finalde yaşanan olaylar nedeniyle Senegal Milli Takımı oyuncularına ve başta teknik direktör Pape Thiaw olmak üzere teknik heyet üyelerine verilen disiplin cezaları konusunda da net bir tutum içeriyordu.

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Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Disiplin Kurulu, iki takım arasında 18 Ocak'ta Rabat'ta oynanan Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşanan olaylar nedeniyle Senegal Milli Takımı'na bir dizi ceza vermişti. Bu cezalar arasında Senegal Milli Takımı'nın (o dönemki) teknik direktörü Pape Thiaw'a, "sportmenlik dışı davranışı, disiplin talimatında yer alan fair play ve dürüstlük ilkelerini ihlal etmesi ve oyunun itibarını zedelemesi" nedeniyle CAF organizasyonlarında 5 resmi maçtan men cezası da bulunuyordu. Teknik direktöre ayrıca 100.000 ABD doları para cezası verilmesine karar verildi.

Senegal Milli Takımı oyuncusu Iliman Ndiaye de "hakeme yönelik sportmenlik dışı davranışı" nedeniyle CAF organizasyonlarında iki resmi maçtan men edilirken, takım arkadaşı Ismaila Sarr da aynı gerekçeyle aynı cezayı aldı.

Senegal Futbol Federasyonu'na gelince, Disiplin Kurulu federasyona, oyunun itibarını zedeleyen ve disiplin talimatında yer alan fair play ve dürüstlük ilkelerini ihlal eden taraftar davranışları nedeniyle 300.000 ABD doları para cezası vermişti. Kurul ayrıca oyuncuların ve teknik heyet üyelerinin sportmenlik dışı davranışları, bunun içerdiği fair play, sadakat ve dürüstlük ilkeleri ihlalleri ve futbolun itibarının zedelenmesi nedeniyle aynı tutarda ek bir para cezası uyguladı. Bunlara, maç sırasında beş oyuncusunun sarı kart görmesinin ardından takımın kötü davranışı nedeniyle 15.000 dolarlık üçüncü bir para cezası eklendi.

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Mahkeme bugün (salı) yayımladığı 53 sayfalık belgede, Fas tarafının Senegalli oyunculara ve teknik heyet üyelerine verilen bu cezaların ağırlaştırılması talebini, talebin artık konusuz kaldığı gerekçesiyle reddetti. Böylece CAF Temyiz Kurulu'nun daha önce onayladığı cezalar aynen korundu.

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Bununla birlikte, Senegal merkezli Seneweb sitesinin aktardığına göre Spor Tahkim Mahkemesi, sahayı terk ettikleri için Senegal Milli Takımı oyuncularına uyarı verdi. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Bu, Senegal Milli Takımı oyuncularının maç sırasında sahayı geçici olarak terk etmesinin ciddi bir ihlal olmadığı anlamına gelmiyor. Kurul, FIFA kurallarında yapılan son değişikliklere yol açan çalışmalara dayanarak, oyuncuların hakem kararını protesto etmek için sahayı terk etmekten ya da maçı tamamlamayı reddetmekten kesinlikle caydırılması gerektiği görüşündedir. Bu davranış, oyunun ruhuna ve futbolun yücelttiği tüm değerlere aykırıdır. Bu durumda hakemin maçı yeniden başlatma kararına saygı gösterilmelidir."

Senegal, Fas'ta Brahim Diaz'ın penaltı kaçırmasının ardından maçı normal süre içinde 1-0 kazanmıştı. Ancak Senegal Federasyonu'nun kupanın Fas'a verilmesi kararına itiraz etmesi ve konuyu CAS'a taşımasıyla final dosyası spor yargısına intikal etti. CAS da bugün Senegal'i resmen şampiyon ilan ederek meseleyi kesin olarak karara bağladı.

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