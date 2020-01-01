Şampiyonlar Ligi'nin dönüş senaryoları

Koronavirüs nedeniyle Avrupa futboluna ara verildi ancak UEFA, Şampiyonlar Ligi için alternatif çözüm yolları planlıyor.

Avrupa'da diğer spor dallarına olduğu gibi futbola da koronavirüs etkisiyle ara verildi. EURO 2020, 2021 yılına taşınırken Şampiyonlar Ligi ve de ertelendi.

Erteleme kararının ardından UEFA İcra Komitesi üyesi Evelin Christillin, bir İtalyan televizyon kanalında UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için yedi senaryo belirlediğini söyledi. Christillin, en erken başlangıç tarihin 14 Nisan, en geç tarihin ise 13 Haziran olabileceğini belirtti.

Berlienen yedi senaryo açıklanmazken Christillin, normal şartlarda 30 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak finalin 27 Haziran'a; 27 Mayıs'taki UEFA Avrupa Ligi finalinin ise 24 Haziran'a alınabileceği belirtti.

Daha fazla takım

Bild gazetesi, 14 Nisan'da başlama ihtimali olan Şampiyonlar Ligi maçlarının ulusal liglere paralel olarak hafta sonları da oynanabileceğini öne sürdü. Ayrıca UEFA'nın bir başka planına göre maçların 28 Nisan'da başlatılacağı fakat bu takvime göre fikstürün sıkışacağı ifade edildi.

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Bu planlamaların yanı sıra 5 Mayıs'tan itibaren maçların başlatılmasının da söz konusu olduğu ileri sürüldü.

Premier Lig, , Avrupa Kulüpler Birliği (EAC) ve Avrupa Birinci Seviye Profesyonel Futbol Ligleri Birliği'nden oluşan bir çalışma grubunun bu planlar üzerinde hesaplamalar yaparak hangisinin uygun olabileceğini belirleyeceği bilgisine yer verildi.