Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde sürprizli gece

Emre Sarıkuş
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Getty Images
Malmö, Ludogorets ve Ferencvaros'un sürpriz yaparak tur atladığı 3. tur karşılaşmaları dün gece tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu dün yapılan 10 rövanş karşılaşmasıyla tamamlandı. PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, Ferencvaros, Sheriff Tiraspol, Monaco, Young Boys, Ludogorets, Benfica, Malmö ve Dinamo Zagreb, play-off turuna yükselen takımlar oldular.

Gecenin en büyük sürprizini; Steven Gerrard yönetimindeki Rangers'ı, deplasmanda 1-0 mağlup durumdayken 10 kişi kalmasına rağmen Antonio Colak'ın attığı iki golle deviren Malmö gerçekleştirdi. İsveç ekibi ilk karşılaşmayı da 2-1 kazanmıştı. 

Alınan toplu sonuçlar şöyle:

Editörün Seçtikleri

Midtjylland  0-1 PSV Eindhoven

İlk maç: 0-3

Shakhtar Donetsk  2-1 Genk

İlk maç: 2-1

Slavia Prag 1-0 Ferencvaros 

İlk maç: 0-2

Sheriff Tiraspol 1-0 Kızılyıldız

İlk maç: 1-1

Monaco 3-1 Sparta Prag 

İlk maç: 2-0

Midtjylland  0-1 PSV Eindhoven

İlk maç: 0-3

Ludogorets 2-2 Olympiakos

4-1 penaltılarla

İlk maç: 1-1 

Young Boys 3-1 CFR Cluj 

İlk maç: 1-1

Benfica 2-0 Spartak Moskova

İlk maç: 2-0

Rangers 1-2 Malmö

İlk maç: 1-2

Legia Varşova 0-1 Dinamo Zagreb 

İlk maç: 1-1