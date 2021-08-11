Şampiyonlar Ligi'nde sürprizli gece
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu dün yapılan 10 rövanş karşılaşmasıyla tamamlandı. PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, Ferencvaros, Sheriff Tiraspol, Monaco, Young Boys, Ludogorets, Benfica, Malmö ve Dinamo Zagreb, play-off turuna yükselen takımlar oldular.
Gecenin en büyük sürprizini; Steven Gerrard yönetimindeki Rangers'ı, deplasmanda 1-0 mağlup durumdayken 10 kişi kalmasına rağmen Antonio Colak'ın attığı iki golle deviren Malmö gerçekleştirdi. İsveç ekibi ilk karşılaşmayı da 2-1 kazanmıştı.
Alınan toplu sonuçlar şöyle:
Editörün Seçtikleri
Midtjylland 0-1 PSV Eindhoven
İlk maç: 0-3
Shakhtar Donetsk 2-1 Genk
İlk maç: 2-1
Slavia Prag 1-0 Ferencvaros
İlk maç: 0-2
Sheriff Tiraspol 1-0 Kızılyıldız
İlk maç: 1-1
Monaco 3-1 Sparta Prag
İlk maç: 2-0
Midtjylland 0-1 PSV Eindhoven
İlk maç: 0-3
Ludogorets 2-2 Olympiakos
4-1 penaltılarla
İlk maç: 1-1
Young Boys 3-1 CFR Cluj
İlk maç: 1-1
Benfica 2-0 Spartak Moskova
İlk maç: 2-0
Rangers 1-2 Malmö
İlk maç: 1-2
Legia Varşova 0-1 Dinamo Zagreb
İlk maç: 1-1