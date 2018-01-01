Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kurası çekilirken birbirinden zorlu eşleşmeler yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan organizasyonla gerçekleştirildi.

Grup etabını lider bitiren ekipler, grup ikincileriyle eşleşirken Galatasaray'ın grubundan çıkan Schalke, İngiliz devi Manchester City'nin rakibi olurken Porto ise Cengiz Ünder'li Roma'yla eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid ise Hollanda ekibi Ajax'ın rakibi oldu.

Son 16 turu ilk maçları 12-13 ile 19-20 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2019 tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde;