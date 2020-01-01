Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

Yorum()
Getty
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, 18 Şubat Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda 18 Şubat Salı ve 19 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 25 ve 26 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    18 Şubat Salı:

    23:00 Atletico Madrid - Liverpool

    23:00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

     

    19 Şubat Çarşamba:

    23:00 Atalanta - Valencia

    23:00 Tottenham - Leipzig

     

    25 Şubat Salı:

    23:00 Chelsea - Bayern Münih

    23:00 Napoli - Barcelona

     

    Haberin devamı aşağıda

    26 Şubat Çarşamba:

    23:00 Olympique Lyon - Juventus

    23:00 Real Madrid  - Manchester City

    Kapat