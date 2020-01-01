Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, 18 Şubat Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda 18 Şubat Salı ve 19 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 25 ve 26 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

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18 Şubat Salı:

23:00 -

23:00 -

19 Şubat Çarşamba:

23:00 -

23:00 - Leipzig

25 Şubat Salı:

23:00 -

23:00 -

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26 Şubat Çarşamba:

23:00 Olympique -

23:00 -