Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor
Yorum()
Getty
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda 18 Şubat Salı ve 19 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 25 ve 26 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
18 Şubat Salı:
23:00 Atletico Madrid - Liverpool
23:00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain
19 Şubat Çarşamba:
23:00 Tottenham - Leipzig
25 Şubat Salı:
23:00 Chelsea - Bayern Münih
26 Şubat Çarşamba:
23:00 Olympique Lyon - Juventus
23:00 Real Madrid - Manchester City