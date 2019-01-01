Canlı Skorlar
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Messi'den

Yorum()
Getty
Messi'nin yarı finalde Liverpool'a attığı gol, 2018-2019 Şampiyonlar Ligi sezonunun en güzel golü seçildi.

UEFA'nın internet sitesinden futbolseverlerin oylarıyla belirlenen Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü, Messi'nin Liverpool'u ağırladıkları yarı final ilk maçının 82. dakikasında serbest vuruştan kaydettiği gol oldu.

 

Haberin devamı aşağıda

 

Oylamada Messi'nin golü, Hırvat takım arkadaşı Ivan Rakitic'in Tottenham'a, Juventus'tan Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a ve Bayern Münih'ten Hollandalı Arjen Robben'in Benfica'ya attığı golleri geride bıraktı.

Goal twitter

Kapat