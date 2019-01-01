Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Messi'den
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UEFA'nın internet sitesinden futbolseverlerin oylarıyla belirlenen Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü, Messi'nin Liverpool'u ağırladıkları yarı final ilk maçının 82. dakikasında serbest vuruştan kaydettiği gol oldu.
🚀 İşte Şampiyonlar Ligi 2018-2019 sezonunun en iyi golü:pic.twitter.com/fb9kxenxXk— mackolik (@mackolik) June 4, 2019
Oylamada Messi'nin golü, Hırvat takım arkadaşı Ivan Rakitic'in Tottenham'a, Juventus'tan Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a ve Bayern Münih'ten Hollandalı Arjen Robben'in Benfica'ya attığı golleri geride bıraktı.