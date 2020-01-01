Şampiyonlar Ligi'nde rekor Real Madrid'de

İspanyol ekibi Real Madrid, 13 kezle UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olma unvanını sürdürüyor.

Yeni sezonun 20 Ekim Salı akşamı başlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı unvanını, 13 kupayla İspanyol kulübü elinde tutuyor.

Real Madrid, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli kupasını 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında müzesine götürerek açık ara turnuva tarihinin en başarılı takım oldu.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Daha fazla takım

41 farklı takım final oynadı, 22'si kupayı kazandı

Geçen sezon 'in (PSG) tarihinde ilk kez finale yükselmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan takım sayısı 41'e çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Haberin devamı aşağıda

Kupayı Real Madrid 13, 7, ve 6'şar, 5, 4, ve 3'er, , , Nottingham Forest ve 2'şer, Aston Villa, , , Kızılyıldız, , Hamburg, Olympique , , Steaua Bükreş ve ise birer kez kazandı.

Rekor İspanyollarda

Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvayı, şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.

İspanyol ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İngilizler 13, İtalyanlar 12, Almanlar 8, takımları 6, temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav kulüpleri de birer defa mutlu sona ulaştı.