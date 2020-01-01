Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor

Başakşehir gruptaki ikinci maçında çarşamba günü Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının ikinci haftası 27 Ekim Salı akşamı başlayacak.

Salgın nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında ikinci hafta karşılaşmaları, 27 Ekim Salı ve 28 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol , H Grubu'ndaki ikinci maçında çarşamba günü 20.55'te 'nın takımını ağırlayacak.

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Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

27 Ekim Salı:

20.55 ( ) - ( )

20.55 ( ) - (İtalya)

23.00 (İspanya) - Salzburg ( )

23.00 Borussia (Almanya) - (İspanya)

23.00 Olympique (Fransa) - (İngiltere)

23.00 ( ) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 (İtalya) - ( )

23.00 (İngiltere) - Midtjylland ( )

28 Ekim Çarşamba:

20.55 Krasnodar (Rusya) - (İngiltere)

20.55 Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 (İspanya) - (Fransa)

23.00 (Almanya) - (Rusya)

23.00 ( ) - (İtalya)

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23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 (İtalya) - (İspanya)

23.00 (İngiltere) - Leipzig (Almanya)