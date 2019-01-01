Şampiyonlar Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final ilk maçları oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final heyecanı 9 Nisan Salı ve 10 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlıyor.

Heyecanın yavaş yavaş zirve yaptığı Şampiyonlar Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final yayın programı şöyle oluştu:

9 Nisan Salı

Saat Maç Kanal 22:00 - beIN Sports 2, beIN Sports MAX 2 22:00 - beIN Sports 1, beIN Sports MAX 1

10 Nisan Çarşamba