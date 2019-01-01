Canlı Skorlar
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak?

Yorum()
Getty
Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final ilk maçları oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final heyecanı 9 Nisan Salı ve 10 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlıyor.

Heyecanın yavaş yavaş zirve yaptığı Şampiyonlar Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final yayın programı şöyle oluştu:

9 Nisan Salı

Saat Maç Kanal
22:00 Liverpool - Porto beIN Sports 2, beIN Sports MAX 2
22:00 Tottenham - Manchester City beIN Sports 1, beIN Sports MAX 1

10 Nisan Çarşamba

Saat Maç Kanal
22:00 Ajax - Juventus beIN Sports 2, beIN Sports MAX 2
22:00 Manchester United - Barcelona beIN Sports 1, beIN Sports MAX 1

 

Kapat