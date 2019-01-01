Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona eriyor

Gruplarda 6. hafta maçları, 10 Aralık Salı ve 11 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında altıncı ve son hafta heyecanı salı akşamı başlıyor.

Bu sezon finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin gruplardaki son karşılaşmaları, 10 Aralık Salı ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi , 5 maçta 2 puan elde ettiği A Grubu'nda çarşamba günü TSİ 23.00'te 'nın (PSG) ekibine konuk olacak.

Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda?

Ligde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

10 Aralık Salı :

20.55 - Genk (beIN Sports 1)

20.55 Salzburg - (beIN Sports 2)

23.00 - Slavia Prag (beIN Connect)

23.00 - (beIN Sports 1)

23.00 Olympique - Leipzig (beIN Sports MAX 3)

23.00 - (beIN Connect)

23.00 - (beIN Sports MAX 2)

23.00 - (beIN Sports 2)

11 Aralık Çarşamba :

20.55 Dinamo Zagreb -

20.55 -

23.00 PSG - Galatasaray

23.00 -

23.00 -

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23.00 Olympiakos - Kızılyıldız

23.00 -

23.00 -