Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona eriyor
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında altıncı ve son hafta heyecanı salı akşamı başlıyor.
Bu sezon finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin gruplardaki son karşılaşmaları, 10 Aralık Salı ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, 5 maçta 2 puan elde ettiği A Grubu'nda çarşamba günü TSİ 23.00'te Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibine konuk olacak.
Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda?
Ligde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
10 Aralık Salı :
20.55 Napoli- Genk (beIN Sports 1)
20.55 Salzburg - Liverpool (beIN Sports 2)
23.00 Borussia Dortmund - Slavia Prag (beIN Connect)
23.00 Inter - Barcelona (beIN Sports 1)
23.00 Olympique Lyon - Leipzig (beIN Sports MAX 3)
23.00 Benfica - Zenit (beIN Connect)
23.00 Chelsea - Lille (beIN Sports MAX 2)
23.00 Ajax - Valencia (beIN Sports 2)
11 Aralık Çarşamba :
20.55 Dinamo Zagreb - Manchester City
20.55 Shakhtar Donetsk - Atalanta
23.00 PSG - Galatasaray
23.00 Club Brugge - Real Madrid
23.00 Bayern Münih - Tottenham
23.00 Olympiakos - Kızılyıldız
23.00 Bayer Leverkusen - Juventus
23.00 Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova