Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu grup aşamasında 3. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda E, F, G ve H gruplarında 8 maç sona erdi.

Konuk ettiği 'ı 2-1 yenerek H Grubu'nda ilk puanlarını elde eden Medipol 'de takımının ilk golüne imza atan Demba Ba, 35 yaş 163 günle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Didier Drogba'nın (36 yaş, 259 gün) ardından ağları sarsan en yaşlı Afrikalı oyuncu oldu.

Karşılaşmayı birer gol ve asistle tamamlayan Edin Visca ise Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United karşısında Arjen Robben'in ardından bu istatistiklere ulaşan ikinci oyuncu olarak öne çıktı.

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Manchester United ise tüm kulvarlarda 19 maç sonra ilk kez deplasmanda kaybederken, 10 maçlık deplasman galibiyet serisi de son buldu.

Grubun diğer maçında Leipzig, Christopher Nkunku ve penaltıdan Emil Forsberg ağları sarsmasıyla konuk ettiği 'i 2-1 yendi. ekibinin tek golünü Angel Di Maria kaydetti. temsilcisi, bu galibiyetin ardından 6 puan ve averaj farkıyla grupta ikinci sırada yer aldı.

E Grubu'nda , konuk ettiği Fransa ekibi 'i penaltılardan Timo Werner (2) ve Tammy Abraham'ın golleriyle 3-0 yendi ve grupta 7 puan ve averaj farkıyla liderliğini sürdürdü.

F Grubu'nda Almanya temsilcisi , Erling Braut Haaland (2) ve Thorgan Hazard'ın ağları sarsmasıyla konuk olduğu 'ü 3-0 mağlup etti.

ise ağırladığı Dinamo Kiev'i penaltıdan ve Gerard Pique'nin golleriyle 2-1 yenerek G Grubu'nda 3'te 3 yaptı.

Aynı grupta yer alan ise deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros takımını Alvaro Morata (2), Paulo Dybala ve Lasha Dvali'nin (kendi kalesine) fileleri havalandırmasıyla 4-1'lık skorla geçti.

Üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Chelsea (İngiltere) - Rennes (Fransa): 3-0

(İspanya) - Krasnodar ( ): 3-2

F Grubu:

(Rusya) - (İtalya): 1-1

Club Brugge ( ) - Borussia Dortmund (Almanya): 0-3

G Grubu

Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev ( ): 2-1

Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya): 1-4

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H Grubu

Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere): 2-1

Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1