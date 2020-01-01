Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında Fransız temsilcisi , deplasmanda İngiltere'nin takımını 6 ve 90+1. dakikalarda Neymar ile 69. dakikada Marcos Aoas Correa'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Manchester ekibinin tek golünü 32. dakikada Marcus Rashford kaydederken, 70. dakikada kırmızı kart gören Fred takımını 10 kişi bıraktı.

Aynı grupta oynanan diğer mücadelede ise Medipol , sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Yussuf Poulsen, 43. dakikada Nordi Mukiele, 66. dakikada Dani Olmo ve 90+2. dakikada Alexander Sörloth attı. Medipol Başakşehir'in gollerini 45+2, 72 ve 85. dakikalarda İrfan Can Kahveci kaydetti.

Gruptan çıkma şansını bu mağlubiyetle yitiren Medipol Başakşehir, PSG'nin Manchester United'dan puan almasıyla Avrupa kupalarına veda etti.

Daha fazla takım

H Grubu'nda 9'ar puanlı Manchester United, PSG ve Leipzig son hafta tur atlama mücadelesi verecek.

4 gol atan Giroud geceye damga vurdu

E Grubu'nda son 16'ya yükselmeyi garantileyen iki takımın karşılaşmasında , Olivier Giroud'nun golleriyle 'yı 4-0 mağlup etti. Fransız forvet Giroud, Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 4 gol atan ilk isim oldu.

G Grubu'nda geçen hafta turu garantileyen ekiplerden , Antoine Griezmann, Martin Braithwaite ve Ousmane Dembele'nin golleriyle Ferencvaros'u 3-0 yendi.

Tur atlayan diğer takım da Dinamo Kiev'i 3-0'la geçti. İtalyan ekibine 3 puanı Federico Chiesa, Alvaro Morata ve kariyerinin 750. golünü atan getirdi.

F Grubu'nda ise ile 1-1 berabare kalan , gruptan çıkmayı garantiledi.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Sevilla (İspanya) - Chelsea (İngiltere): 0-4

Krasnodar ( ) - ( ): 1-0

F Grubu

Borussia Dortmund ( ) - Lazio (İtalya): 1-1

( ) - (Rusya): 3-0

G Grubu

Juventus (İtalya) - Dinamo Kiev ( ): 3-0

Ferencvaros (Macaristan) - Barcelona (İspanya): 0-3

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F Grubu

Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3

Medipol Başakşehir - Leipzig (Almanya): 3-4