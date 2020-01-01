Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekiliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geri sayım başladı. Bugün çekilecek kurada finale giden yol belli olacak.

Salgına arasından sonra Avrupa Kupaları da dönüş hazırlıklarını tamamlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi maçların kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde TSİ 13.00'te yapılacak.

Organizasyonun bu turunda aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek.

Final Lizbon'da

8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Daha fazla takım

12 gün sürecek, seyircisiz ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, 'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile 'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.

Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında İtalya'nın , İspanya'nın , 'nın Leipzig ve 'nın takımları son 8'e kalırken, diğer çeyrek finalistler 7-8 Ağustos'taki maçların ardından belli olacak.

Rövanş maçları oynanamayan eşleşmeler şu şekilde:

- (İlk maç: 1-1)

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- (İlk maç: 3-0)

- (İlk maç: 0-1)

- (İlk maç: 2-1)