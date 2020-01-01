Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekiliyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geri sayım başladı. Bugün çekilecek kurada finale giden yol belli olacak.

Salgına arasından sonra Avrupa Kupaları da dönüş hazırlıklarını tamamlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi maçların kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde TSİ 13.00'te yapılacak.

Organizasyonun bu turunda aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek.

Final Lizbon'da

8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

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    12 gün sürecek, seyircisiz ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

    Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.

    Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında İtalya'nın Atalanta, İspanya'nın Atletico Madrid, Almanya'nın Leipzig ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları son 8'e kalırken, diğer çeyrek finalistler 7-8 Ağustos'taki maçların ardından belli olacak.

    Rövanş maçları oynanamayan eşleşmeler şu şekilde:

    Barcelona - Napoli (İlk maç: 1-1)

    Haberin devamı aşağıda

    Bayern Münih - Chelsea (İlk maç: 3-0)

    Juventus - Lyon (İlk maç: 0-1)

    Manchester City - Real Madrid (İlk maç: 2-1)

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