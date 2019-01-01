Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Manchester United ile Barcelona arasındaki eşleşme kuranın en dikkat çeken sonucu oldu.
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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde herhangi bir eşleşme kısıtlanması uygulanmadı.
6 - Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çeyrek finalde mücadele edecek olan sekiz takımdan altısı daha önce Şampiyonlar Ligi veya Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı. Kura. #UCL #UCLdraw pic.twitter.com/ayTgCsN94i— OptaCan (@OptaCan) March 15, 2019
Eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:
Manchester United - Barcelona
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 9-10 Nisan'da, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.
Devler Ligi'nde final maçı Atletico Madrid'in sahası Wanda Metropolitano'da oynanacak.
Yarı final eşleşmeleri de belli oldu
Kurada yarı final eşleşmeleri de belirlendi. Yarı finalde şu eşleşmelerin galipleri birbiriyle oynayacaklar:
Tottenham/Man City - Ajax/Juventus;
Man Utd/Barcelona - Liverpool/Porto