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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle netlik kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Manchester United ile Barcelona arasındaki eşleşme kuranın en dikkat çeken sonucu oldu.

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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde herhangi bir eşleşme kısıtlanması uygulanmadı.

Eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:

Editörün Seçtikleri

Ajax - Juventus

Liverpool - Porto

Tottenham - Manchester City

Manchester United - Barcelona

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 9-10 Nisan'da, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

Devler Ligi'nde final maçı Atletico Madrid'in sahası Wanda Metropolitano'da oynanacak.

Yarı final eşleşmeleri de belli oldu

Kurada yarı final eşleşmeleri de belirlendi. Yarı finalde şu eşleşmelerin galipleri birbiriyle oynayacaklar:

Tottenham/Man City - Ajax/Juventus;

Man Utd/Barcelona - Liverpool/Porto

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