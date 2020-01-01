Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı başlıyor

Başakşehir, H Grubu'ndaki son maçında Fransa'da PSG'ye konuk olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 6. haftası 8-9 Aralık'ta oynanacak.

Salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında son hafta karşılaşmaları, 8 Aralık Salı ve 9 Aralık Çarşamba günleri oynanacak.

'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi , iddiasının bulunmadığı H Grubu'ndaki son maçında 8 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te 'nın (PSG) takımına konuk olacak.

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Ligde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

8 Aralık Salı:

20.55 (İtalya) - ( )

20.55 ( ) - ( )

23.00 (Fransa) - (İspanya)

23.00 (İngiltere) - Krasnodar (Rusya)

23.00 Dinamo Kiev ( ) - Ferencvaros (Macaristan)

23.00 (İspanya) - (İtalya)

23.00 PSG (Fransa) - Başakşehir

23.00 Leipzig (Almanya) - (İngiltere)

9 Aralık Çarşamba:

20.55 ( ) - (İtalya)

20.55 Midtjylland ( ) - (İngiltere)

23.00 (Almanya) - (Rusya)

23.00 Salzburg ( ) - (İspanya)

23.00 (İtalya) - (Ukrayna)

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23.00 (İspanya) - Borussia (Almanya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - ( )

23.00 (İngiltere) - Olympique (Fransa)