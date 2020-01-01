Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı

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Başakşehir'in Manchester United'a konuk olacağı haftanın programı...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 4. haftası başlıyor.

Salgın nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki 4. maçında salı akşamı TSİ 23.00'te İngiltere'nin Manchester United takımına konuk olacak.

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    Ligde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

    Goal 50: Dünyadaki en iyi 50 futbolcu

    24 Kasım Salı:

    20.55 Rennes (Fransa) - Chelsea (İngiltere)

    20.55 Krasnodar (Rusya) - Sevilla (İspanya)

    23.00 Lazio (İtalya) - Zenit (Rusya)

    23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

    23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya)

    23.00 Juventus (İtalya) - Ferencvaros (Macaristan)

    23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya)

    23.00 Manchester United (İngiltere) - Medipol Başakşehir

    25 Kasım Çarşamba:

    20.55 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

    20.55 Olympiakos (Yunanistan) - Manchester City (İngiltere)

    23.00 Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

    23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

    23.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

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    23.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Porto (Portekiz)

    23.00 Ajax (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka)

    23.00 Liverpool (İngiltere) - Atalanta (İtalya)

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