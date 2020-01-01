Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı

Başakşehir'in Manchester United'a konuk olacağı haftanın programı...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 4. haftası başlıyor.

Salgın nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol , H Grubu'ndaki 4. maçında salı akşamı TSİ 23.00'te İngiltere'nin takımına konuk olacak.

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Ligde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

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24 Kasım Salı:

20.55 ( ) - (İngiltere)

20.55 Krasnodar ( ) - (İspanya)

23.00 (İtalya) - (Rusya)

23.00 ( ) - ( )

23.00 Dinamo Kiev ( ) - (İspanya)

23.00 (İtalya) - Ferencvaros (Macaristan)

23.00 (Fransa) - Leipzig (Almanya)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Medipol Başakşehir

25 Kasım Çarşamba:

20.55 Borussia (Almanya) - (Ukrayna)

20.55 Olympiakos (Yunanistan) - (İngiltere)

23.00 (Almanya) - Salzburg ( )

23.00 (İspanya) - (Rusya)

23.00 (İtalya) - (İspanya)

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23.00 Olympique (Fransa) - ( )

23.00 ( ) - Midtjylland ( )

23.00 (İngiltere) - (İtalya)