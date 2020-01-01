Şampiyonlar Ligi'nde 2020 finali Lizbon'da, 2021 finali İstanbul'da!

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi hakkındaki kararlarını resmen duyurdu.

UEFA, salgın nedeniyle ertelenen karşılaşmaların masaya yatırıldığı yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararları resmen duyurdu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, video konferans yöntemiyle yapılan basın toplantısıyla kararları açıkladı.

İstanbul'daki final 2021'de

Daha fazla takım

Yapılan toplantı sonucunda normal şartlarda İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı 2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin seyircisiz olarak Lizbon'da Işık Stadyumu'nda oynanmasına karar verildi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ise 2021'deki finale ev sahipliği yapacağı duyuruldu. Bu finalin seyircili bir şekilde oynatılması planlanıyor. İstanbul gibi daha önce açıklanan diğer ev sahibi ülkeler de final organizasyonunu bir yıl ertelemeli olarak düzenleyecek.

Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki beş finale ev sahipliği yapacak şehirler şunlar:

2020 Lizbon

2021 İstanbul

2022 St-Petersburg

2023 Münih

2024 Londra

Tek maç üzerinden Sekizli Final

Öte yandan UEFA, salgın nedeniyle son 16 turunda ertelenen Şampiyonlar Ligi ve maçlarıyla ilgili de önemli kararlar aldı.

Buna göre Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki son 16 turu rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final yarı final ve final aşamaları "8'li Final" adı altında tek maçlı eliminasyon sistemiyle 'in Lizbon kentinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi kararları

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final maçları 'nın evi Işık Stadı'nda (Estadio da Luz) ve Sporting'in evi Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak. Finale ev sahipliği yapacak stadyum da Işık Stadı olacak.

Son 16 turunda kalan maçlar 7-8 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Bu maçların takımların kendi stadyumlarında yapılması öngörülüyor. Fakat bunun gerçekleşememesi durumunda, maçlar Portekiz'e alınacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve final aşamaları ise 12-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda son durum

(2) - (1)

(3) - (0)

(0) - (1)

(1) - (1)

Son 16 turunda tamamlanan maçlar sonucu çeyrek finale yükselen takımlar , , ve olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi kararları

Şampiyonlar Ligi ile aynı formatta, 8'li Final olarak oynanacak olan Avrupa Ligi'nde ise çeyrek final, yarı final ve final maçlarının Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen'de 10-21 Ağustos tarihlerinde düzenleneceği açıklandı.

Avrupa Ligi'ndeki tamamlanması gereken son 16 turu ise 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Öte yandan henüz ilk maçların da oynanmadığı - ile - eşleşmelerinin de tek ayaklı eliminasyon sistemiyle oynanacağı duyuruldu.

Avrupa Ligi son 16 turunda son durum

Kopenhag (0) - (1)

Wolverhampton (1) - (1) Olympiakos

(3) - (1)

(2) - (1)

(3) - (0)

(5) - (0) LASK Linz

Inter - Getafe ( 'da tek maç olarak oynanacak)

Sevilla - Roma (Almanya'da tek maç olarak oynanacak)

EURO 2021 için ev sahibi şehirler değişmedi

Salgın nedeniyle 2021'e ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Avrupa'nın 12 şehrinin ise değişmediği bildirildi.

Öte yandan bu yaz için onaylanan maç takvimi de gelecek yıla taşınacak. Turnuva, 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

Milli maç takvimi belli oldu

Toplantıda ekim ve kasım aylarındaki milli maç takvimi de netleştirildi.

Uluslar Ligi

3/4/5 & 6/7/8 Eylül

10/11 & 13/14 Ekim

14/15 & 17/18 Kasım

EURO 2021 playoff maçları

8 Ekim

12 Kasım

Hazırlık maçları

11/12 Kasım

Maçlar seyircisiz mi oynanacak?

Ceferin, yaptığı açıklamalarda Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'ndeki final maçlarının seyircili veya seyircisiz oynanmasına 15 Temmuz tarihine kadar karar verileceğini belirtti.