Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar euro'luk final

Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak Bayern Münih ile Fransa'nın PSG takımlarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,7 milyar euro'yu buluyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre PSG'nin tahmini piyasa değeri 801,45 milyon, 'in ise 928,55 milyon euro oldu.

Bayern Münih'in Alman oyuncuları Leroy Sane 80 milyon, Joshua Kimmich 75 milyon, Serge Gnabry 72 milyon euro'luk değerleriyle takımın en pahalı 3. oyuncusu olarak öne çıkıyor.

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PSG'nin yıldızları Fransız Kylian Mbappe 180 milyon euro'luk değeriyle ilk sırada yer alırken, Brezilyalı Neymar ise 128 milyon euro'luk tahmini piyasa değerine sahip.

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Bayern Münihli futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (euro) Leroy Sane 80 milyon Joshua Kimmich 75 milyon Serge Gnabry 72 milyon David Alaba 65 milyon Alphonso Davies 60 milyon Robert Lewandowski 56 milyon Philippe Coutinho 56 milyon Lucas Hernandez 56 milyon Leon Goretzka 50 milyon Thiago 48 milyon Niklas Süle 48 milyon Kingsley Coman 40 milyon Benjamin Pavard 40 milyon Thomas Müller 30 milyon Corentin Tolisso 25,5 milyon Ivan Perisic 17,5 milyon Alvaro Odriozola 16 milyon Manuel Neuer 14,5 milyon Javi Martínez 13 milyon Jerome Boateng 12 milyon Tanguy Nianzou 11 milyon Michael Cuisance 10 milyon Alexander Nübel 9,5 milyon Joshua Zirkzee 9 milyon Adrian Fein 5 milyon Sven Ulreich 3,5 milyon Leon Dajaku 2,3 milyon Fiete Arp 2 milyon Oliver Batista Meier 1,5 milyon Ron-Thorben Hoffmann 250 bin Toplam 928,55 milyon

PSG'deki futbolcuların piyasa değerleri şöyle: