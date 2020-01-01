Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar euro'luk final

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MP_PSG vs Bayern Munchen
(C)Getty Images
Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak Bayern Münih ile Fransa'nın PSG takımlarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,7 milyar euro'yu buluyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre PSG'nin tahmini piyasa değeri 801,45 milyon, Bayern Münih'in ise 928,55 milyon euro oldu.

Bayern Münih'in Alman oyuncuları Leroy Sane 80 milyon, Joshua Kimmich 75 milyon, Serge Gnabry 72 milyon euro'luk değerleriyle takımın en pahalı 3. oyuncusu olarak öne çıkıyor.

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PSG'nin yıldızları Fransız Kylian Mbappe 180 milyon euro'luk değeriyle ilk sırada yer alırken, Brezilyalı Neymar ise 128 milyon euro'luk tahmini piyasa değerine sahip. 

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    Bayern Münihli futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

     Futbolcu

     Değeri (euro)
     Leroy Sane  80 milyon
     Joshua Kimmich   75 milyon
     Serge Gnabry  72 milyon 
     David Alaba  65 milyon
     Alphonso Davies   60 milyon
     Robert Lewandowski  56 milyon
     Philippe Coutinho   56 milyon
     Lucas Hernandez   56 milyon
     Leon Goretzka   50 milyon
     Thiago  48 milyon
     Niklas Süle   48 milyon
     Kingsley Coman   40 milyon
     Benjamin Pavard  40 milyon
     Thomas Müller  30 milyon
     Corentin Tolisso   25,5 milyon
     Ivan Perisic   17,5 milyon
     Alvaro Odriozola   16 milyon
     Manuel Neuer  14,5 milyon
     Javi Martínez  13 milyon
     Jerome Boateng   12 milyon
     Tanguy Nianzou   11 milyon
     Michael Cuisance  10 milyon 
     Alexander Nübel   9,5 milyon
     Joshua Zirkzee  9 milyon
     Adrian Fein   5 milyon
     Sven Ulreich   3,5 milyon 
     Leon Dajaku   2,3 milyon 
     Fiete Arp   2 milyon 
     Oliver Batista Meier   1,5 milyon 
     Ron-Thorben Hoffmann   250 bin
     Toplam  928,55 milyon

    PSG'deki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

     Futbolcu

     Değeri (euro)
     Kylian Mbappe  180 milyon
     Neymar   128 milyon
     Mauro Icardi  60 milyon
     Marco Verratti   60 milyon
     Marquinhos   52 milyon
     Angel Di Maria  32 milyon
     Pablo Sarabia   28 milyon
     Thilo Kehrer   28 milyon
     Abdou Diallo   28 milyon
     Presnel Kimpembe   28 milyon
     Julian Draxler   24 milyon
     Idrissa Gueye   24 milyon
     Leandro Paredes   20 milyon 
     Ander Herrera   16 milyon
     Juan Bernat   16 milyon
     Colin Dagba    16 milyon
     Alphonse Areola   13 milyon
     Layvin Kurzawa   12 milyon
     Keylor Navas   8 milyon
     Sergio Rico  8 milyon
     Thiago Silva   4,8 milyon
     Loic Mbe Soh   4,5 milyon
     Eric Maxim Choupo-Moting   4 milyon
     Jese   3,2 milyon
     Arnaud Kalimuendo   1 milyon
     Mitchel Bakker   900 bin
     Marcin Bulka  900 bin
     Timothee Pembele   500 bin
     Kays Ruiz-Atil   250 bin
     Denis Franchi   250 bin
     Garissone Innocent   150 bin
     Toplam  801,45 milyon

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