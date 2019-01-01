Canlı Skorlar
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar euro'luk final

Yorum()
Getty
Finalde karşılaşacak Tottenham ile Liverpool kulüplerinin kadrolarındaki futbolcuların 1 milyar 786 milyon avroluk tahmini değeri dikkati çekiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İngiltere'nin Tottenham ile Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1 milyar 786 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

>>> Avrupa'nın en değerli 32 kulübü: Türkiye'den iki kulüp var!

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Liverpool'un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham'ın ise 835,5 milyon avro oldu.

Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah ve Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, 150'şer milyon avro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor. 

Tottenham'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

 - Harry Kane 150 milyon

- Dele Alli 100 milyon

- Christian Eriksen 85 milyon 

- Son Heung-min 65 milyon

- Davinson Sanchez 45 milyon

- Toby Alderweireld 40 milyon

- Eric Dier 40 milyon

- Kieran Trippier 35 milyon

- Lucas Moura 32 milyon

- Hugo Lloris 30 milyon

- Jan Vertonghen 30 milyon

- Danny Rose 25 milyon

- Victor Wanyama 25 milyon

- Ben Davies 25 milyon

- Erik Lamela 20 milyon

- Serge Aurier 20 milyon

- Harry Winks 20 milyon

- Moussa Sissoko 18 milyon

- Juan Foyth 12 milyon

- Vincent Janssen 8 milyon

- Fernando Llorente 3,5 milyon

- Kyle Walker-Peters 3 milyon 

- Michel Vorm 2 milyon

- Paulo Gazzaniga 2 milyon

Toplam  835,5 milyon

 

Liverpool'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:


 - Muhammed Salah  150 milyon

 - Sadio Mane   85 milyon

 - Roberto Firmino   80 milyon

 - Virgil van Dijk   75 milyon

 - Alisson  65 milyon

 - Naby Keita  65 milyon

 - Andrew Robertson   50 milyon

 - Trent Alexander-Arnold   50 milyon

 - Fabinho  45 milyon

 - Georginio Wijnaldum   40 milyon

 - Alex Oxlade-Chamberlain   40 milyon

 - Joe Gomez   35 milyon

 - Jordan Henderson   28 milyon

 - Xherdan Shaqiri   25 milyon

 - Dejan Lovren   20 milyon

 - Joel Matip   20 milyon

 - James Milner   15 milyon

  - Adam Lallana   15 milyon

 - Daniel Sturridge   15 milyon

 - Divock Origi   10 milyon

 - Alberto Moreno   9 milyon

 - Simon Mignolet  8 milyon

 - Ben Woodburn   5 milyon

 - Connor Randall   500 bin

 Toplam  950,5 milyon

 

Goal twitter

Kapat