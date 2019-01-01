Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar euro'luk final

Finalde karşılaşacak Tottenham ile Liverpool kulüplerinin kadrolarındaki futbolcuların 1 milyar 786 milyon avroluk tahmini değeri dikkati çekiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İngiltere'nin ile takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1 milyar 786 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Liverpool'un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham'ın ise 835,5 milyon avro oldu.

Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah ve Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, 150'şer milyon avro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

Tottenham'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

- Harry Kane 150 milyon

- Dele Alli 100 milyon

- Christian Eriksen 85 milyon

- Son Heung-min 65 milyon

- Davinson Sanchez 45 milyon

- Toby Alderweireld 40 milyon

- Eric Dier 40 milyon

- Kieran Trippier 35 milyon

- Lucas Moura 32 milyon

- Hugo Lloris 30 milyon

- Jan Vertonghen 30 milyon

- Danny Rose 25 milyon

- Victor Wanyama 25 milyon

- Ben Davies 25 milyon

- Erik Lamela 20 milyon

- Serge Aurier 20 milyon

- Harry Winks 20 milyon

- Moussa Sissoko 18 milyon

- Juan Foyth 12 milyon

- Vincent Janssen 8 milyon

- Fernando Llorente 3,5 milyon

- Kyle Walker-Peters 3 milyon

- Michel Vorm 2 milyon

- Paulo Gazzaniga 2 milyon

Toplam 835,5 milyon

Liverpool'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:



- Muhammed Salah 150 milyon

- Sadio Mane 85 milyon

- Roberto Firmino 80 milyon

- Virgil van Dijk 75 milyon

- Alisson 65 milyon

- Naby Keita 65 milyon

- Andrew Robertson 50 milyon

- Trent Alexander-Arnold 50 milyon

- Fabinho 45 milyon

- Georginio Wijnaldum 40 milyon

- Alex Oxlade-Chamberlain 40 milyon

- Joe Gomez 35 milyon

- Jordan Henderson 28 milyon

- Xherdan Shaqiri 25 milyon

- Dejan Lovren 20 milyon

- Joel Matip 20 milyon

- James Milner 15 milyon

- Adam Lallana 15 milyon

- Daniel Sturridge 15 milyon

- Divock Origi 10 milyon

- Alberto Moreno 9 milyon

- Simon Mignolet 8 milyon

- Ben Woodburn 5 milyon

- Connor Randall 500 bin

Toplam 950,5 milyon