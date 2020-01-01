Şampiyonlar Ligi'nde 14 sene sonra bir ilk!
Salgın nedeniyle yeni bir formatla izleyicilerle buluşan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan her geçen gün artıyor ve sona doğru yaklaşılıyor.
Leipzig, PSG ve Bayern Münih, rakiplerini mağlup ederek turnuvanın yarı finaline yükselmeyi başardı.
Son yarı finalist Manchester City - Lyon maçının ardından belli olacak.
Son 16 turu ve çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar, turnuva için önemli bir gelişmeyi de beraberinde getirdi.
Barcelona'nın Bayern Münih'e, Juventus'un ise Lyon'a elenmesinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 14 sene aradan sonra Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun kadrosunda bulunduğu takımlar yarı finale yükselemedi.
Bu durum en son 2005-06 sezonunda yaşanmıştı.
Barcelona o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazansa da, Arjantinli yıldız 7 Mart 2006 tarihinde grup aşamasında oynanan Chelsea maçında, Asier Del Horno'nun müdahalesiyle sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Manchester United ise Villarreal, Lille ve Benfica'nın bulunduğu D Grubu'nu son sırada bitirerek, Şampiyonlar Ligi serüvenine erken nokta koymuştu.
Bu sezondan sonra Cristiano Ronaldo 2009-10 ve 2018-19 sezonları dışında turnuvada en az yarı final görürken; Lionel Messi 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2014-15 ve 2018-19 sezonlarında yarı finale ulaşmayı başardı.