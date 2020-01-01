Şampiyonlar Ligi'nde 14 sene sonra bir ilk!

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonunda uzun bir aradan sonra ilk defa Messi ve Ronaldo ikilisi yarı final aşamasında yer almayacak.

Salgın nedeniyle yeni bir formatla izleyicilerle buluşan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan her geçen gün artıyor ve sona doğru yaklaşılıyor.

Leipzig, PSG ve , rakiplerini mağlup ederek turnuvanın yarı finaline yükselmeyi başardı.

Son yarı finalist - maçının ardından belli olacak.

Daha fazla takım

Son 16 turu ve çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar, turnuva için önemli bir gelişmeyi de beraberinde getirdi.

'nın Bayern Münih'e, 'un ise Lyon'a elenmesinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 14 sene aradan sonra ve 'nun kadrosunda bulunduğu takımlar yarı finale yükselemedi.

Bu durum en son 2005-06 sezonunda yaşanmıştı.

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Barcelona o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazansa da, Arjantinli yıldız 7 Mart 2006 tarihinde grup aşamasında oynanan maçında, Asier Del Horno'nun müdahalesiyle sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği ise , ve 'nın bulunduğu D Grubu'nu son sırada bitirerek, Şampiyonlar Ligi serüvenine erken nokta koymuştu.

Bu sezondan sonra Cristiano Ronaldo 2009-10 ve 2018-19 sezonları dışında turnuvada en az yarı final görürken; Lionel Messi 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2014-15 ve 2018-19 sezonlarında yarı finale ulaşmayı başardı.