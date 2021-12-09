Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eleme turuna hangi takımlar yükseldi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları son hafta mücadelelerinin ardından tamamlandı ve son 16 eleme turuna yükselen takımlar belli oldu.

Futbolun en iyi takımlarının mücadele ettiği turnuvada Real Madrid, Manchester United ve Chelsea gibi kulüpler bir sonraki tura katılmaya hak kazandı.

GOAL Türkiye ile birlikte Şampiyonlar Ligi son 16 turunun tüm detaylarına göz atalım.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde 13 Aralık Pazartesi günü TSİ 14:00'te başlayacak olan kura çekimiyle belli olacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası nasıl yapılacak?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasına sekiz grup birincisi seribaşı, sekiz grup ikincisi ise seribaşı olmadan kuraya katılacak.

Aynı grupta yer alan takımlar birbiriyle eşleşemezken yine aynı ligden gelen kulüpler de kurada eşleşemeyecek.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar

2021/22 sezonunda Manchester City, Liverpool, Ajax gibi ekipler bir üst tura yükselirken Barcelona bu sezon yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna katılmaya hak kazanan takımlar:

Gruplar Birinciler İkinciler A Manchester City PSG B Liverpool Atletico Madrid C Ajax Sporting D Real Madrid Inter E Bayern Münih Benfica F Manchester United Villarreal/Atalanta G Lille RB Salzburg H Juventus Chelsea

Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda muhtemel rakipleri

Manchester United, Premier Lig ekipleriyle ve grup birincileri Bayern Münih, Ajax, Real Madrid, Lille veya Juventus ile eşleşemez. Kırmızı Şeytanlar'ın muhtemel rakipleri, PSG, Atletico Madrid, Sporting, Inter, Benfica veya RB Salzburg olabilir.

Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi son 16 turunda muhtemel rakipleri

H Grubu ikincisi olan Chelsea'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri, Bayern Münih, Ajax, Real Madrid ve Lille.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi son 16 turunda muhtemel rakipleri

B Grubu birincisi olan Liverpool, PSG, Sporting, Inter, Benfica ve RB Salzburg'un yanı sıra Villarreal - Atalanta mücadelesinin galibiyle eşleşebilir.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi son 16 turunda muhtemel rakipleri

D Grubu'nun birincisi olan Real Madrid, PSG, Sporting, Benfica, Atalanta, RB Salzburg ve Chelsea ile karşılaşabilir.

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi son 16 turu muhtemel rakipleri

A Grubu birincisi Manchester City'nin muhtemel rakipleri, Sporting, Inter, Atletico Madrid, Benfica, RB Salzburg olacak.

Guardiola'nın öğrencileri ayrıca Villarreal - Atalanta mücadelesinin galibiyle de mücadele verebilir.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi son 16 turu muhtemel rakipleri

A Grubu ikincisi olan PSG, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United, veya Juventus ile eşleşebilir.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları ne zaman?

Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.