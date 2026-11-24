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PSV, salı günü Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Real Madrid'e 5-1 gibi farklı bir skorla yenildi. Teknik direktör Peter Bosz'un takımı için hayal kırıklığı yaratan bir sonuçtu. Voetbalzone, her zamanki gibi PSV'nin ilk 11'inde başlayan oyunculara ve en az 45 dakika süre alan diğer oyunculara not verdi.

PSV, ilk yarıda iyi bir görüntü sergiledi. Ruben van Bommel birçok tehlikeli pozisyon yarattı. Kodai Sano ve Sergiño Dest de İspanyol devi karşısında kendilerini gösterdi. Ivan Perisic'in kazandırdığı penaltı sayesinde PSV soyunma odasına 0-1 önde girdi.

İkinci yarıda Jude Bellingham önderliğindeki Real Madrid vites yükseltti ve PSV'nin pek şansı kalmadı. Özellikle Sano zorlandı, ancak takım arkadaşları da rakibe gerçek anlamda karşı koyamadı.

Real Madrid, Santiago Bernabéu'daki seyircilere paralarının karşılığını verdi ve skoru 5-1'e taşıyarak etkileyici bir galibiyet aldı. Şampiyonlar Ligi'nde sonunda acı bir hâl alan bu gecenin ardından Peter Bosz ve takımı için yaraları sarma vakti.

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PSV'nin oyuncu notları:

Matej Kovar 7

Sergiño Dest 6

Lutsharel Geertruida 5,5

Armando Obispo 6,5

Filip Kostic 5

Kodai Sano 6

Sven Mijnans 6

Paul Wanner 5

Ivan Perisic 6

Guus Til 6

Ruben van Bommel 7,5



Esmir Bajraktarevic 5,5

