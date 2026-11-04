Matej Kovar - 7,5

Sergiño Dest - 6,5

Sağ bek, Yann Sommer ile karşı karşıya kaldığında erken bir 1-0 fırsatı yakaladı. Ancak İsviçreli kaleci güzel bir kurtarış yaptı. Dest, devrenin bitimine on dakika kala Brugge'ün deneyimli kalecisine bir kez daha takıldı. Sağ bek, mağlubiyete rağmen PSV adına tehlike yarattı.

Lutsharel Geertruida - 7

Armando Obispo - 5,5

Filip Kostic - 5

Mauro Júnior - 6

Kodai Sano - 7,5

Guus Til - 6

Ivan Perisic - 6

Hırvat tecrübeli oyuncu, eski takımına karşı özellikle çok sayıda orta açtı. Ancak 1-0'ı arayan PSV bu ortalardan gol bulamadı. İlk yarının sonunda soyunma odasına önde giden taraf Club Brugge oldu.

Sven Mijnans - 5

Forvet olarak görev yapan Mijnans, bir ortada Nicolò Tresoldi'nin kafayla skoru 0-1'e getirmesine engel olamadı. Hemen ardından diğer kalede beraberlik golüne yaklaştı. İkinci yarıda daha iyi oynasa da Brugge'ün fiziksel açıdan güçlü savunmacıları karşısında belirgin biçimde zorlandı. Mijnans'ın topukla yaptığı hatalı pasın ardından Carlos Forbs, kontra atakta galibiyet golünü attı.

Ruben van Bommel - 6,5

Kanat oyuncusu zaman zaman hızlanarak kendisini marke eden Kyriani Sabbe'yi sprintte çaresiz bıraktı. Van Bommel daha sonra talihsiz bir kafa vuruşuyla topu üst direğe gönderdi ancak faul yaptığı gerekçesiyle oyun durduruldu. İkinci yarıda bir kafa vuruşu çizgiden çıkarılan Van Bommel'in yerine Ricardo Pepi oyuna girdi.