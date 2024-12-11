Şampiyonlar Ligi'nde hakem ağladı, teknik direktör teselli etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig ile Aston Villa maçının ardından yardımcı hakem gözyaşlarına boğuldu.

Hakem gözyaşlarına boğuldu

Marco Rose onu teselli etti

RB Leipzig, Aston Villa'ya 3-2 kaybetti

NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Leipzig, Aston Villa'yı konuk ederken Alman ekibi karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose maçın son düdüğünün ardından mağlubiyeti unutup yardımcı hakem Alessandro Giallatini'yi teselli etti.

BÜYÜK RESİM: İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin son düdüğü çalmasının ardından yardımcı hakem Alessandro Giallatini gözyaşlarına boğuldu. Yenilginin hayal kırıklığını yaşadığı anlarda bu durumu fark eden Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose ise Giallatini'nin yanına giderek ona sarıldı ve teselli etmeye çalıştı.

NE SÖYLENDİ? Alessandro Giallatini'nin neden ağladığını Marco Rose, Bild'e şu sözlerle anlattı: "Ona neler olduğunu sordum. 49 yaşında olduğunu ve bugün son maçına çıktığını söyledi. Kendisine bir forma hediye ettik." RB Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose, Giallatini'yi tebrik ettiğini ve ailesiyle daha fazla vakit geçireceğini söyleyerek kendisini teselli ettiğini söyledi.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? 2013'ten bu yana FIFA kokartı takan Alessandro Giallatini, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nda da görev almıştı.