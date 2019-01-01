Şampiyonlar Ligi maçlarında Passolig gerekiyor mu?

Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının taraftarlarının, maçlara gidebilmek için Passolig kart sahibi olması gerekiyor mu?

6222 sayılı “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” uyarınca hayatımıza giren Passolig kart; stadyumlara girişi sağlayan ve kişiye özel bir sportif kimlik kartı olmanın yanı sıra, alışveriş ve ulaşım başta olmak üzere günlük hayatın birçok alanında kullanılabiliyor.

Maç bileti, banka kartı, kredi kartı, kulüp taraftar kartı, anlaşmalı şehirlerde ulaşım kartı ve mağaza indirim kartı, Passolig ile tek bir kart halinde kullanılabiliyor.

Avrupa kupalarında oynanan maçlarda Passolig gerekli mi?

Şampiyonlar Ligi ve maçlarına gidebilmek için de Passolig kart gerekiyor. Passolig kartı olmayan taraftarlar, 'de oynanan Avrupa maçlarına giremiyorlar.

'ın Şampiyonlar Ligi'nde; Beşiktaş, ve 'in Avrupa Ligi'ndeki maçlarını takip edebilmek için Passolig kart sahibi olunması gerekiyor.