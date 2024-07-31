Şampiyonlar Ligi kura çekiminde yeni format

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi yeni bir formatla gerçekleşecek.

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yeni formatla gerçekleşecek

Takımların sıralaması eski sistemle belirlenecek

Eşleşmeler otomatik yazılımla belli olacak

NE OLDU? Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonuyla birlikte yeni format uygulanmaya başlanacak. Turnuvada 2 olan takım sayısı 36'ya yükselecek ve maç sayısı önceki yıllara göre artacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları tamamlanırken kura çekiminde de değişiklikler olacak.

BÜYÜK RESİM: Kuradan çıkan takımın fikstürü, bilgisayar desteğiyle belirlenecek ve Şampiyonlar Ligi'ndeki maç programı belli olacak. Kulllanılacak yazılım, takımların iç saha ve dış saha maçlarını da belirleyecek.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kulüplerin fikstürü kura çekiminde belli olsa da maçların tarihleri 31 Ağustos'ta açıklanacak. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki takımlarla maçların aynı şehirde oynamasının engellenmesi amacıyla fikstür daha sonra belirlenecek.

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonunda Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonuyla birlikte yeni bir sisteme geçilecek.

Daha önce 32 olan takım sayısı 36'ya yükselirken grup formatı yerine lig formatına uygulanacak. Takımlar 4 iç ve 4 dış saha maçı olmak üzere 8 maça çıkacak. Bu maçların ardından ilk 8 sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. sıra arasındaki kulüpler ise son 16 turu için play-off oynayacak. Play-off'un ardından son 16'ya kalan takımlar netleşecek.

SIRADA NE VAR? UEFA'nın düzenlendiği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kuralar 29-30 Ağustos tarihlerinde çekilecek.