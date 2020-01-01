Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması gündemde

UEFA kendi turnuvalarını yerel liglerinin bitmesinin ardından ağustosta tamamlamayı istiyor. Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahibi de değişebilir.

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve 'nde 2019-20 sezonunu Ağustos ayında tamamlamak istiyor. Devler Ligi finalinin İstanbul'dan alınıp başka bir şehre verilmesi gündemde.

Premier Lig, ve 'nın dönüş tarihlerinin belli olmasıyla birlikte gözler UEFA organizasyonlarına çevrilmiş durumda. Özellikle TV anlaşmalarından elde edilecek gelirler ve sözleşmelere uyulması adına sezonu mutlaka tamamlamak isteyen UEFA, yerel liglerin temmuzda tamamlanmasının ardından kendi turnuvalarını oynatma niyetinde. Fakat bu, salgının gidişatına bağlı olacak.

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Independent'ın edindiği bilgilere göre, Türk delegasyonu ile UEFA yetkilileri arasında, seyircisiz bir finalin finansal olarak İstanbul'a getirisinin olmayacağı yönünde görüşmeler yapıldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan dev müsabakanın Lizbon'a ya da 'daki şehirlerden birine alınması gündemde.

Daha fazla takım

Maçların tamamının tek bir şehirde oynanması da olasılıklar arasında. UEFA takımların uçak seyahatini minimum düzeyde tutmak istiyor. Bu yönde alınacak kararda ise havacılık endüstrisinin, salgına dair kısıtlamalar açısından, yaz mevsiminde nasıl bir durumda olacağı belirleyici olacak.

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin kaderiyle ilgili nihai kararını 17 Haziran'da alması bekleniyor.