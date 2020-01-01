Şampiyonlar Ligi finali Lizbon'da oynanabilir

Salgın sebebiyle ertelenen Avrupa Kupaları'nın kaderi belli oluyor... 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul yerine Lizbon'da oynanması gündemde...

UEFA, 17 Haziran Çarşamba günü bir toplantı gerçekleştirerek salgın sebebiyle ertelenen Avrupa Kupaları'nın durumunu değerlendirecek ve kararları açıklayacak.

Sky Sports Italia'nın haberine göre son 16 turu aşamasında ertelenen 2020 Şampiyonlar Ligi'nde son sekize kalan takımların maçları 'de düzenlenecek. Normal şartlarda İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan final, Lizbon'da 'nın Işık Stadyumu'nda oynanacak.

Ertelenen maçların oynanmasının ardından çeyrek ve yarı final maçları, "sekizli final" adı altında mini bir turnuvada tek maç sistemiyle oynanacak. Karşılaşmalar Işık Stadyumu ve José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak. Bu maçlar için şu şekilde bir takvim belirlendiği ifade edildi:

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12-13-14-15 Ağustos: Çeyrek final

18-19 Ağustos: Yarı final

23 Ağustos: Final

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Son 16 turunda adını çeyrek finale yazdırmış maçlar şu şekilde: , PSG, Leipzig ve .

'da

Öte yandan son 16 turunda ertelenen UEFA Avrupa Ligi'nin ise aynı fortmatta Almanya'da organize edileceği belirtildi. Normal şartlarda 27 Mayıs'ta 'nın Gdansk kentinde oynanması gereken finalin Almanya'nın Köln kentinde oynanacağı belirtildi.

Avrupa Ligi'ndeki sekizli final turnuvasının Almanya'da dört ayrı şehirde oynanacağı ifade edilirken finalin ise 21 Ağustos Cuma günü oynanacağı iddia edildi.