Şampiyonlar Ligi C Grubu değerlendirmesi: İkincilik savaşı

Manchester City'nin büyük ihtimalle lider bitireceği grupta Shakhtar, Atalanta ve Dinamo Zagreb'in ikincilik mücadelesi büyük bir heyecana sahne olur.

, , ve Dinamo Zagreb'in bulunduğu Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun şüphesiz ki lideri belli. Ancak ikincilik için büyük bir yarış olacağı kesin.

Yıllardır yaptığı yatırımların mevyesini henüz Şampiyonlar Ligi'nde alamayan Manchester City, doğal olarak grubun favorisi ve çok büyük olasılıkla da lider olarak seneyi kapatacaklar. City, geçtiğimiz sezon 98 puanla Premier Lig'i şampiyon kapatmıştı, ancak Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde 'a elenerek turnuvaya veda etmişlerdi. Transfer döneminde 'den Rodri ve 'tan Joao Cancelo'yu alarak iki prestijli transfer yapan City, kadrosunu da korumayı başardı. Bu sezon Premier Lig'e çok iyi başlayamadılar. Evinde Tottenham'la berabere kalan, deplasmanda da Norwich City'e yenildiler ve şimdiden 5 puan geriye düştüler. Erken yedikleri bu tokat onları erkenden ciddiyete davet edecektir.

Son yıllarda duraklama dönemine giren Shakhtar Donetsk, geçtiğimiz sezon da Manchester City ile aynı gruptaydı. İki maçta da gol atamadan 3-0 ve 6-0'lık skorlarla fark yemişlerdi ancak yine de üçüncü olarak 'ne kalmayı başarmışlardı. Bu sezon da hedefleri elbette ikinci olmak. Geçtiğimiz sezon kendi liglerini şampiyon bitirdiler, bu sezona da 7 maç sonunda firesizler. Yetenekli Brezilyalı oyuncularının yanına bu yaz sadece Konoplyanka'yı katabildiler. Yine de grubuna baktığımızda ikincilik şansları geçtiğimiz sezona göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz sezon 'yı 3. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi alan Atalanta, ilk kez Avrupa futbolunun en büyük turnuvasında yer alacak. Gian Piero Gasperini'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Atalanta büyük yıldızlara değil, güçlü bir takım oyununa sahip. Bu sezon Serie A'da iki deplasman galibiyeti alarak yine çok can yakabileceklerini gösterdiler. Muhakkak grupta Shakhtar Donetsk'i de zorlayacaklardır.

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ligini şampiyon tamamlasalar da Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 3 eleme turu oynayan Dinamo Zagreb, sırasıyla Saburtalo, Ferencvaros ve Rosenborg'u elemeyi başardılar. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamamışlardı ancak Avrupa Ligi'nde gayet iyi sonuçlar aldılar. 'nin de bulunduğu grubu lider bitiren Hırvatlar, son 16'ya kadar yükseldiler ve 'ya elendiler. Gruplarında Manchester City gibi çok üstün bir takımın bulunması onlar için avantaj. Shakhtar ve Atalanta ile kora kor mücadele edecek güçleri de var. Sürpriz yapmaları çok zor ancak ama buna da şimdiden kendimizi alıştırmayı ihmal etmeyelim.

Grubun yıldız oyuncusu: Kevin De Bruyne

Guardiola ile bambaşka bir futbolcu olan Kevin De Bruyne geçtiğimiz sezon sakatlık nedeniyle tüm sezon forma giyememişti. Tottenham ile oynanan rövanş mücadelesinde 3 asist yapmasına karşın bu istatistik takımına yetmedi. Bu sezona tam olarak sağlıklı başladı ve yaş olarak 28'ine girdi. O artık hem fiziksel hem de mental olarak daha olgun. Şüphesiz ki herkesin ondan beklentisi City'e Şampiyonlar Ligi'ni kaldırtması.

Kilit Maç | 11 Aralık 2019: Shakhtar Donetsk - Atalanta

Çok büyük bir sürpriz olmazsa 5. hafta sonunda bu grupta Manchester City'nin liderliği kesin olacak. Önemli olan geride kalan 3 takımın nasıl sıralanacağı. Dinamo Zagreb'in evinde Shakhtar ve Atalanta'ya karşı alacağı sonuçlarla birlikte 3 takım da ikincilik potasında olabilir. Dolayısıyla en önemli maç da sona kalıyor; Shakhtar Donetsk - Atalanta. Büyük ihtimalle kazanan ikinci olacak. Kaybedenin de dördüncü olması kimseyi şaşırtmayacak.