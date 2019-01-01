Şampiyonlar Ligi B Grubu değerlendirmesi: İlk iki belli!

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda hangi takımların çıkacağı maçlar oynanmadan belli gibi...

Ağır iki favorinin yer aldığı B Grubu'nda ve rakiplerine göre çok daha ağır basıyor.

Bayern Münih, bu yaz Franck Ribery ve Arjen Robben gibi takımın yükünü uzun yıllardır çeken iki tecrübeli ismini kaybetti. Onlarsız oynamaya alışmakta güçlük çektikleri ligde aldıkları sonuçlardan belli oluyor. Bu iki yıldızın yerine alınan Coutinho ve Ivan Perisic'ten henüz tam verim almaya başlayamadılar. 'da oynadıkları ilk dört maçta 8 puan toplayabildiler. Ancak Robert Lewandowski, her zaman olduğu gibi çok formda. Polonyalı yıldız ligdeki ilk dört maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.

Grubun bir diğer ağır favorisi, son Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham. Mauricio Pochettino, yaklaşık 1.5 senelik transfer sessizliğini bu yaz bozdu. Ancak henüz taşlar yerine tam oturmamış gözüküyor. Premier Lig'de geride kalan 5 haftada 8 puan toplayabildiler.

Bayern Münih ile Tottenham'ın çok büyük sürprizler olmazsa ilk sırayı paylaşması kesin gibi. Kimin ilk sırayı alacağı ise hangi takımın daha çabuk hazır hale gelmesiyle ilişkili olacaktır.

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sırasıyla Suduva, HJK Helsinki, Copenhagen ve 'u saf dışı bırakarak gruplara kalmayı başaran Kızılyıldız, liginde oynadığı altı maçı da kazanmayı başardı. Takımın en dikkat çekici ismi 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Pavkov. Ligde oynadığı 4 maçta 4 gol atan oyuncu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Takımın başındaki üçüncü sezonuna giren 49 yaşındaki Vladan Milojevic'in öğrencilerinin hedefi grubu üçüncü sırada tamamlamak olacaktır.

Eleme turlarında sırasıyla Victoria Plzen, ve Krasnodar'ı geçerek adını gruplara yazdıran Olympiakos, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda kalesinde gol görmedi. Yunan ekibinin gruptaki sıralamasını yine evinde oynayacağı maçlar belirleyecektir. Takımın en dikkat çekici isimleri ise 6 maçta 4 gol atan Youssef El-Arabi ve 'den yakından tanıdığımız Mathieu Valbuena olacaktır.

Grubun yıldız oyuncusu: Robert Lewandowski

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Dünya üzerinde eski tip santrforlardan artık çok az kaldı. Bu grupta ise dünya futbolunun belki de en iyi iki tanesi karşı karşıya gelecek. Lewandowski, sezon başı itibariyle rakibi Harry Kane'den önde gözüküyor. Onun formda olması Bayern'i grupta zirveye çıkarabilir.

Kilit maç | 11 Aralık 2019: Bayern Münih - Tottenham

Grubun iki ağır ağabeyinin aralarında oynayacakları son maç gruptaki sıralamayı tayin edecektir. Bu maça kadar grup liderliğinin garantilenmesi oldukça zor gözüküyor.