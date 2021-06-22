Şampiyon yaptılar ama gönderildiler: Lucescu, Cevat Güler, Ersun Yanal

Süper Lig'de üç teknik direktör takımlarını şampiyon yapmalarına rağmen ertesi sezon beklenmeden görevden alındı.

Beşiktaş'ın tarihinde şampiyon teknik direktörün sezon sonunda görevine devam etmediği bir sezon yok ancak bu konuda Galatasaray ve Fenerbahçe'de ise durum farklı.

Galatasaray daha önce iki kez şampiyon teknik direktörüyle ertesi sezon yola devam etmezken bu durum Fenerbahçe'de de bir kez yaşandı.

Şampiyon yaptılar ama gönderildiler

Mircea Lucescu (Galatasaray): Rumen teknik adam 2000/2001 sezonunda Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne getirildi.

Real Madrid'i yenerek UEFA Süper Kupası'nı takıma kazandıran, Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finale yükselen Galatasaray, ertesi sezon Lucescu yönetiminde şampiyon oldu. Dönemin Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın'a yönelik gerçekleşecek seçim öncesi camia içerisinde güçlü bir muhalefet vardı.

Canaydın yaptığı bir konuşmada Fatih Terim'i kastederek; "Gönüllerin teknik direktörünü getireceğim" açıklamasını yaparak bu rüzgarı tersine çevirmiş ve seçimi kazanmıştı. Takımı şampiyon yapan Lucescu'nun yerine göreve Fatih Terim gelmişti.

Cevat Güler (Galatasaray): 2007/2008 sezonunda Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne Karl-Heinz Feldkamp getirilmişti. Yönetimle anlaşmazlıklar yaşayan Alman çalıştırıcı ligin bitimine altı hafta kala görevi bıraktı. Yola yardımcı antrenörlerden Cevat Güler ile devam eden sarı - kırmızılılar, kalan altı haftanın tamamını kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray yönetimi Cevat Güler ile şampiyon olunmasına rağmen tecrübeli antrenöre şans vermek yerine Michael Skibbe'yi göreve getirdi.

Ersun Yanal (Fenerbahçe): Fenerbahçe'ye Süper Lig'de son şampiyonluğu yaşatan Ersun Yanal, ligin bitimine haftalar kala sarı - lacivertlileri zafere taşımıştı. Buna rağmen Başkan Aziz Yıldırım ile yıldızı bir türlü barışmayan deneyimli çalıştırıcı görevden alınmıştı.

Ertesi sezon takımı, Ersun Yanal'ın yardımcısı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, dördüncü yıldız yarışının yapıldığı sezonda Galatasaray'ın gerisinde kaldı.