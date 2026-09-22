"Bugün sadece futbol oynamaya çalışan bir takım vardı", diye açıkladı Fabian Hürzeler, takımının mart ayı başında Arsenal ile oynadığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gözle görülür şekilde öfkeli bir halde. Brighton & Hove Albion teknik direktörünün bu analizi hiç de yanlış değildi. Sonuçta Seagulls, Gunners ile oynanan mücadelede neredeyse maçın tamamı boyunca açık ara daha üstün ve oyuna hükmeden taraftı.

Ancak bunu yalnızca bir golle taçlandıramadılar ve sonunda skor tabelasında 0-1'lik yenilgi yazıyordu. Brighton, neredeyse her önemli istatistikte Londra ekibine üstünlük kurdu. Ancak Hürzeler'in takımı çok sayıdaki fırsatı skora çevirmeyi başaramadı. Arsenal yıldızı Bukayo Saka'nın bireysel aksiyonu ve buna eşlik eden Brighton kalecisi Bart Verbruggen'in kötü hatası, sonunda farkı yarattı ve Gunners'a kıl payı galibiyet için yetti.

Ancak Hürzeler, maç bitiminde soğukkanlı bir maç analiziyla yetinmek istemedi. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Londra ekibindeki yıldızlar topluluğuna futbolu nasıl düşündürdüğünü ve oynattığını sert sözlerle eleştirdi. Bunun, kağıt üzerinde çok daha üstün olan Premier League lideri görüntüsüyle ne kadar çeliştiğini vurguladı.

"Ben asla böyle kazanmaya çalışacak bir teknik direktör olmayacağım. Şampiyon olurlarsa, kimse bunu nasıl yaptıklarını sormayacak. Kazanmak için her şeyi yaptıklarını gerçekten hissediyorsunuz", diyen Alman çalıştırıcı, basın toplantısındaki gazetecilere şu soruyu da yöneltti: "Buradaki herkese 'Bu futbol maçını gerçekten beğendiniz mi?' diye sorsam, belki biri elini kaldırır çünkü çok büyük bir Arsenal taraftarıdır. Ama onun dışında kesinlikle hiç kimse."

Getty Images

Brighton ve Hürzeler, Arsenal'i dağıttı

Hürzeler'in nasıl bir futbol oynatmak istediği o günlerde de belli belirsiz hissediliyordu. 33 yaşındaki çalıştırıcı, 2024 yazında Seagulls'un başına geçmiş ve kulüp yöneticileri tarafından doğrudan beş yıllık uzun vadeli bir sözleşmeyle görevlendirilmişti; onun oyun üzerindeki imzasının sahada netleşmesinin biraz zaman alacağı da biliniyordu. Ancak Alman teknik adam yönetiminde Brighton'ın istikrarlı gelişimi o zamandan beri açıkça görülüyor.

Hürzeler döneminin başında savunma hattı açık bir Aşil topuğu olarak öne çıkarken ve takım, oyun olarak üstün rakiplerden art arda ağır yenilgiler alırken, teknik adam zamanla hücum ve savunma arasında işleyen bir denge kurmayı giderek daha iyi başardı.

Bunun sahada kusura yakın bir uygulamayla nasıl görünebileceğini geçen hafta sonu ironik biçimde Arsenal bizzat yaşadı. Brighton, o ana kadar yenilgisiz lideri Falmer Stadyumu'ndan 3-0'la süpürdü; Hürzeler'in takımı da oyun ve özellikle taktik anlamda bir ustalık eseri ortaya koydu.

Getty Images

Brighton, Fabian Hürzeler'in planını kusursuz uyguluyor

Seagulls, ilk düdükten itibaren Londra ekibine son derece agresif bir pres uyguladı ve böylece Gunners'ın topa sahip olma ve kontrol üzerine kurulu oyununu hiçbir anda sahaya yansıtmasına izin vermedi. Brighton'ın hücum hattı zaman zaman Arsenal savunmacılarına daha onların kendi ceza sahası çevresinde baskı yaptı. Basit pas yolları son derece akıllıca kapatıldı, topu taşıyan oyunculara sayısal üstünlükle agresif baskı kuruldu ve son olarak Gunners için geriye tek seçenek olarak uzun top kaldığında, top akıllı pozisyon alışlarla hızla geri kazanıldı.

Arsenal kalecisi David Raya, yalnızca maçın ilk 15 dakikasında yaptığı yedi pasın üçünü takım arkadaşlarına ulaştıramadı; çünkü Brighton bir yandan İspanyol kaleciye sürekli aktif baskı yaparken diğer yandan merkezde sayısal üstünlük sağladı. Bu nedenle onun için çoğu zaman sadece kenara, yine markaj altındaki bekler Jurrien Timber ve Riccardo Calafiori'ye bir pas ya da orta saha yuvarlağına doğru kontrolsüz bir top gönderme seçeneği kaldı.

Bunun sonucu olarak son üçte toplam dokuz top kazanımı geldi; bu, Aralık 2023'te Liverpool'dan bu yana Arsenal'e karşı bir rakibin ulaştığı en yüksek sayıydı (yine dokuz). Brighton, devam eden turnuvada son üçte toplam 35 top kazanımı yaptı; bu da bu istatistikte Premier League takımları arasında ikinci sırada yer alan Everton'dan sekiz fazla.

Hürzeler takımından övgüyle söz ediyor

"Belirleyici olan şey, her oyuncunun bir ikili mücadeleye girdiğinde arkasında her zaman bir takım arkadaşının olduğunu hissetmesiydi", diyen Hürzeler, takımı taktik konseptini hatasız şekilde uyguladığı için oyuncularını övgü yağmuruna tuttu. "Bir oyuncu geçildiğinde, sıradaki (takım arkadaşı) hemen oradaydı. Asıl soru şu: Sahada birbirinize güvenebilir misiniz? Birbirinize güveniyor musunuz? Herkes duran toplardaki rolünü biliyor mu? Oyunun her anında ve her durumunda uyanık ve tamamen oyunun içinde misiniz?"

Arsenal galibiyetinin ardından Brighton artık ligin en iyi hücum hattına sahip. Beş maç sonunda Seagulls 16 gole ulaştı; Premier League tarihinde ilk beş haftada sadece Manchester City 2022/23 sezonunda daha fazla gol atmıştı (19).

Bunun yanı sıra Brighton teknik direktörünün yaklaşımı savunmayı da olumlu etkiliyor. Brighton, şu ana kadarki sekiz resmi maçında beşinci kez gol yemeden maçı tamamladı. Geçen sezonda takımın beş maçta gol yememe sayısına ulaşması için iki katı kadar deneme gerekmişti. "En önemli şey arkada gol yememek", dedi Hürzeler.

Arsenal Teknik Direktörü Arteta da bu duruma saygı gösterdi. İspanyol teknik adam, Brighton'ın aşırı presini "daha ilk taç atışında" fark etti. "Kendi yarı sahamızdaki teknik hatalar; bu adam adama durumlardan çıkabilmek için uymamız gereken oyun prensiplerinin hiçbirine uymadık. Sürekli savunmada kaldık", dedi Arteta.

Getty Images

Hürzeler yönetiminde hangi oyuncular özellikle öne çıkıyor?

Geçen transfer dönemlerinde Hürzeler, adım adım tam da kendi beklenti profiline uygun bir takım kurdu. Örneğin transferin kapanmasına kısa süre kala VfB Stuttgart'tan kadroya katılan Chema Andres ile Alman teknik adam, rakip savunmadan vurulan uzun topları mümkün olan en kısa sürede yeniden kazanmak için mükemmel oyuncu tipini buldu.

Yaklaşık iki metrelik boyu ve ikili mücadele gücüyle İspanyol oyuncu bunun için gerekli fiziksel özellikleri taşıyor. Bunun yanı sıra önde kurulan pres tuzağı zamanında kapanmadığında gerekli kontra güvenliğini sağlamak için de ayakları yeterince hızlı. Yaz aylarında Tottenham Hotspur'dan 55 milyon euro karşılığında transfer edilen eski Hamburg oyuncusu Luka Vuskovic de çok kısa sürede tartışmasız bir ilk 11 oyuncusuna dönüştü.

Hürzeler'in sistemindeki bir diğer önemli parça ise, BVB'de giderek gözden düşmesinin ardından geçen kış Güney İngiltere ekibine katılan eski milli oyuncu Pascal Groß. 35 yaşındaki futbolcu, vatandaşı yönetiminde Seagulls'ta adeta ikinci baharını yaşıyor ve beş hafta sonunda Erling Haaland, Florian Wirtz ve diğer yıldızların önünde şaşırtıcı şekilde Premier League skor katkısı listesinin zirvesinde yer alıyor (üç gol, dört asist). Groß, Arsenal karşısındaki 3-0'lık galibiyette de 31. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı ve daha sonra Chema'nın skoru belirleyen golünün asistini yaptı (57.).

"Kendimi çok iyi hissediyorum, çok rahatım. Bu; form, tecrübe ve beni güçlü yönlerimin öne çıkacağı şekilde kullanan bir teknik direktör olan Fabian Hürzeler'le çalışmanın iyi bir karışımı", diyen Groß, kicker'a verdiği röportajda mevcut etkileyici formunun nedenlerini anlattı. Takımın şu anda Hürzeler'in istediği şeyleri sahaya neredeyse kusursuz şekilde yansıttığını söyledi. "Gollerden bazılarını presimize ve bunun sonucunda elde ettiğimiz yüksek bölgede top kazanımlarına borçluyduk. Genel olarak çok sayıda gol fırsatı yaratıyoruz", dedi orta saha oyuncusu.

Groß özellikle, hücuma çıkarken daha fazla özgürlükten yararlanması ve rolünü buna bağlı olarak daha ofansif yorumlayabilmesinden fayda sağlıyor. "O iyi şarap gibi. Yaşı ilerledikçe daha da iyi oluyor", diyerek oyuncusunu öven Hürzeler, Groß'un "sahada ölçemeyeceğiniz ama bizim antrenman sahasında her gün gördüğümüz şeyler yaptığını" söyledi. "Tüm oyuncularımız arasında sosyal bir bağ kurma yeteneğine sahip. Çok fazla farklı milliyetten oyuncumuz ve ulusumuz var, o da tüm bu dinamikleri sezebiliyor."

Getty Images

Mikel Arteta, Fabian Hürzeler'e barış elini uzattı

Biraz da Brighton'da işlerin şu sıralar çok iyi gitmesi nedeniyle, takım üçüncü galibiyetin ardından ligde üçüncü sıraya yükselirken Hürzeler bu kez sert bir tiraddan kaçındı. Yaklaşık yarım yıl önceki karşılaşmanın aksine bu kez rakibe söyleyecek pek bir şeyi yoktu. Sonuçta Arsenal, Alman teknik adamın maç planına kusursuz şekilde hizmet etmiş ve 90 dakika boyunca durmak bilmeyen Brighton presine karşı neredeyse hiçbir çare bulamamıştı.

Bu nedenle maçın ardından basının karşısına geçen ve iki teknik adam arasındaki "kavgayı" tamamen kapatan isim Arteta oldu. Bir önceki karşılaşmada Hürzeler'in sözlerini alaycı yorumlarla geçiştirip bir miktar küçümseyen İspanyol, cumartesi günü meslektaşı için yalnızca takdir ve övgü dolu sözler sarf etti.

"Buradayım çünkü fikrimi söylemek, kulübümün arkasında durmak ve oyuncularımdan en iyisini çıkarmak istiyorum. Olan oldu, kapandı. Geçmişte kaldı. Fabian'a ve başardıklarına büyük saygı duyuyorum. Brighton'ın onun yönetiminde kulüp olarak ortaya koyduğu şey gerçekten olağanüstü", diyerek konuştu Arteta.